O fată paralizată cântă la pian și pictează cu gura

Grace Fisher, din California, nu a încetat să își urmeze visele deși o boală rară a lăsat-o paralizată de la gât în jos.

Nu își mai poate folosi mâinile și picioarele, astfel că fata s-a văzut nevoită să învețe să cânte la pian și să picteze cu gura.

Studentă, muzician și artist, Grace tocmai împlinise 17 ani când a început să simtă o durere acută la baza gâtului și la mâini. A fost transportată de urgență la spital și în doar 15 minute și-a pierdut abilitatea de a merge.

După câteva săptămâni a fost diagnosticată cu o boală rară numită mielită acută slabă. După un lung drum de recuperare, Grace a învățat să încă se poate bucura de muzică și a învățat să cânte la pian cu un băț pe care îl manevrează cu gura.

Mai mult, tânăra a intrat la Universitatea Santa Barbara din California, unde din această toamnă va studia compoziție muzicală.

Grace a spus că pasiunea ei pentru artă a ajutat-o să își înfrunte paralizia și noul mod de viață.

Deși a acceptat că va fi țintuită într-un scaun cu rotile pentru tot restul vieții, Grace este recunoscătoare că își poate urma visul de a deveni muzician și artist.

A descoperit pictura cu gura pe când se afla internată în spital, iar acest talent a inspirat-o să cânte la pian în același mod.

„Muzica și arta m-au ajutat să mă concentrez pe ce am și nu pe tot ceea ce am pierdut. Încă pot face lucrurile care îmi plac și să duc o viață plăcută. Mă aflu într-un loc bun acum. Am acceptat faptul că probabil voi trăi întreaga viață într-un scaun cu rotile. Oricum, nu voi renunța niciodată la speranța că voi merge din nou”, a afirmat Grace Fisher pentru Whatsnew2day.

Grace a găsit o modalitate de a-și împărtăși experiența pe social media. De asemenea, ea a deschis o fundație pentru a ajuta și alte persoane aflate în aceeași situație și pentru a inspira persoanele cu dizabilități că este posibil să îți urmezi visele indiferent de prognostic.

Sursă foto: Profimedia

