Bill Gates, co-fondatorul companiei Microsoft, a spus că dacă ar fi fost președintele Statelor Unite ale Americii, ar fi extins măsurile de izolare socială, cu riscul de a răni economia.

Mesajul lui Gates vine la puțin timp după ce președintele SUA Donald Trump a anunțat că va lua o decizie cu privire la data când se va relua activitatea economică.

Într-o sesiune de Ask Me Anything („Întreabă-mă orice”) susținută de Bill Gates pe Reddit, acesta a fost întrebat ce ar face dacă ar fi președintele SUA. Răspunsul lui a fost următorul, după cum arată Libertatea:

„Măsurile de distanţare socială ar trebui să dureze cel puţin şase săptămâni. Efectul economic este dramatic. Aşa ceva nu s-a întâmplat niciodată în viața noastră.

Dar refacerea economiei este posibilă, pe când readucerea la viață a oamenilor nu este posibilă. Aşa că suntem obligaţi să suportăm durerea provocată de o criză economică pentru a minimiza durerea provocată de moartea celor dragi”.

Mai mult, Gates a criticat într-un mod voalat abordarea lui Trump cu privire la epidemia de coronavirus din SUA:

„Este posibil să existe un politician care crede că creșterea PIB-ului este tot ceea ce contează. Este foarte greu să le spunem oamenilor ‘Hei, continuați să mergeți la restaurante, mergeți să cumpărați case noi, ignorați acea grămadă de cadavre din colţ”.

