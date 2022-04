Apelul unui comandant din Ucraina către Papa Francisc: „Aduceți adevărul în lume, evacuați oamenii și salvați-le viețile din mâinile lui Satana”

Un comandant din Ucraina a transmis o scrisoare emoționantă lui Papa Francisc, solicitând ajutorul acestuia.

Este vorba de maiorul Serhii Volyna, comandantul Brigăzii 36 de pușcași marini din Mariupol, oraș-port aflat sub asediul rușilor. Civilii sunt blocați acolo, ascunzându-se de bombardamentele intense ale rușilor, potrivit CNN.

Comandantul Volyna și-a început astfel scrisoarea: „Sanctitatea Voastră, Papa Francisc! Eu nu sunt catolic, sunt ortodox. Cred în Dumnezeu și știu că lumina învinge întotdeauna întunericul”.

Textul scrisorii sale a fost publicat pe portalul Pravda Ukrainska. „Nu am văzut apelurile dumneavoastră către lume și nu am citit toate declarațiile dumneavoastră; lupt de mai bine de 50 de zile și tot ce am timp să fac este să duc o bătălie aprigă pentru fiecare metru de oraș care este înconjurat de inamic”, a mai scris Volyna, citat de Libertatea.

În scrisoare, comandantul a vorbit și despre condițiile inumane la care sunt supuși soldații pe câmpul de luptă. „Eu sunt un războinic”, a subliniat el. „Sunt un ofițer care a depus un jurământ de credință față de țara sa. Și sunt gata să lupt până la capăt. Și fac asta, în ciuda forței copleșitoare a inamicului, în ciuda condițiilor inumane de pe câmpul de luptă, a tirului constant de artilerie și de rachete, a lipsei de apă, de hrană și de medicamente”.

Volyna a mai spus că Mariupol este în momentul din față „iadul pe pământ”. Acesta a scris: „Am puțin timp la dispoziție pentru a descrie toate ororile pe care le văd aici în fiecare zi. Femei cu copii și bebeluși locuiesc în buncărele de la combinat, sunt înfometate și înfrigurate. În fiecare zi, ele trăiesc în vizorul avioanelor inamice. Răniții mor în fiecare zi pentru că nu există medicamente, apă, mâncare”.

Cuvintele cu care își încheie Volyna scrisoarea sunt greu de digerat, descriind o realitate cruntă: „Mă adresez dumneavoastră pentru ajutor. Pentru că a venit vremea când rugăciunile nu mai sunt suficiente. Ajutați-mă să-i salvez. După bombardarea teatrului dramatic, nimeni nu mai are încredere în ocupanții ruși. Aduceți adevărul în lume, evacuați oamenii și salvați-le viețile din mâinile lui Satana, care vrea să ardă toate lucrurile vii”.

Foto – Ukrainska Pravda