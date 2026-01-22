Amanda, femeia care a ținut o adolescentă captivă timp de 25 de ani, în Anglia: „I-a scos dinții și i-a turnat detergent de vase pe gât”. Cum arăta locul în care dormea fata

O adolescentă cu dificultăți de învățare a petrecut peste 25 de ani lucrând ca „sclavă în casă” pentru o femeie și cei 10 copii ai acesteia. Amanda Wixon este o britanică în vârstă de 56 de ani care a comis toate aceste orori. Lucrurile s-au desfășurat în perioada 1996 – 2021. Fata a fost descoperită și eliberată de poliția britanică și are acum 40 de ani.

Femeia care a supus la orori o adolescentă timp de 25 de ani

Din 1995 până în 2021, femeia, care are acum peste 40 de ani, a fost ținută captivă în locuința insalubră a Amandei Wixon, în vârstă de 56 de ani, din Tewkesbury, comitatul Gloucestershire.

Acolo, ea a îndurat bătăi regulate și a fost lovită cu un mâner de mătură, rămânând fără dinți, potrivit declarațiilor făcute juriului.

De asemenea, i s-a turnat detergent de vase pe gât, i s-a aruncat în față înălbitor și i-a fost ras capul în mod repetat, împotriva voinței sale.

Închisă într-o „celulă de închisoare”

Casa din zona Priors Park era supraaglomerată și murdară, cu tencuiala căzută de pe pereții mucegăiți și gunoaie împrăștiate în curtea din spate.

Femeia trăia din resturi de mâncare și, în ciuda condițiilor cumplite, nu avea voie să plece și nici măcar să se spele, făcând acest lucru pe ascuns, noaptea.

Poliția a declarat că beneficiile sociale ale femeii erau virate în contul bancar al lui Wixon încă de la sfârșitul anilor ’90, aceasta primind de-a lungul anilor o „sumă considerabilă” de bani.

Ofițerii au aflat despre situația femeii de la unul dintre fiii lui Wixon și au mers la locuință în martie 2021.

Aceștia au descris dormitorul victimei ca arătând precum o „celulă de închisoare”, celelalte dormitoare fiind, de asemenea, dezordonate și murdare.

Femeia le-a spus polițiștilor: „Nu vreau să fiu aici. Nu mă simt în siguranță. Mandy mă lovește tot timpul. Nu îmi place. Nu m-am spălat de ani de zile. Nu mă lasă.”

La fel ca alții din casă, inclusiv agresoarea sa, femeia pierduse mulți dinți din cauza igienei dentare precare.

Buzele și fața îi erau pline de cicatrici, iar pe picioare și glezne avea bătături mari, rezultate din timpul petrecut în genunchi, curățând podelele.

O fostă vecină, Kiran Atwal, își amintea că o văzuse pe victimă când era copil, dar nu o mai văzuse de 10 ani și nu știa că aceasta locuia încă acolo.

Un alt vecin a descris-o pe femeie ca „arătând ca scoasă dintr-un lagăr de concentrare”, iar un al treilea a spus că era doar „piele și os”, cu capul ras.

Dispărută într-o „gaură neagră”

Sam Jones, procurorul, a declarat în fața Curții Coroanei din Gloucester: „A fost ținută închisă și împiedicată să părăsească locuința.

A fost agresată și lovită de foarte, foarte multe ori și obligată să muncească sub amenințarea violenței. I-au fost refuzate mâncarea și posibilitatea de a se spăla timp de mulți ani.”

Juriul a aflat că serviciile sociale au fost implicate cu familia la sfârșitul anilor ’90, însă nu există înregistrări ale vreunui contact ulterior, conform news.sky.

Nu existau dosare medicale sau stomatologice pentru femeie, iar aceasta nu mai consultase un medic de două decenii.

„Faptul rămâne că serviciile sociale nu au făcut nimic”, a spus Jones.

„Lipsa oricăror înregistrări de la spital, medic sau dentist, precum și absența oricărei implicări a serviciilor sociale timp de 20 de ani susțin în plus ideea că nu i s-a permis niciodată să iasă din casă.”

„Din anii ’90, se pare că femeia a dispărut într-o gaură neagră. Nicio întâlnire consemnată, nicio apariție a ei în afara casei”, a adăugat el.

Wixon a negat acuzațiile de lipsire de libertate, două capete de acuzare pentru obligarea unei persoane la muncă forțată sau obligatorie și patru acuzații de agresiune cauzatoare de vătămare corporală.

Juriul a achitat-o de un capăt de acuzare pentru agresiune, dar a găsit-o vinovată pentru celelalte.

