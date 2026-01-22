Home > Social > Amanda, femeia care a ținut o adolescentă captivă timp de 25 de ani, în Anglia: „I-a scos dinții și i-a turnat detergent de vase pe gât”. Cum arăta locul în care dormea fata
Amanda, femeia care a ținut o adolescentă captivă timp de 25 de ani, în Anglia: „I-a scos dinții și i-a turnat detergent de vase pe gât”. Cum arăta locul în care dormea fata
.
Actualizat 22.01.2026, 13:15
O adolescentă cu dificultăți de învățare a petrecut peste 25 de ani lucrând ca „sclavă în casă” pentru o femeie și cei 10 copii ai acesteia. Amanda Wixon este o britanică în vârstă de 56 de ani care a comis toate aceste orori. Lucrurile s-au desfășurat în perioada 1996 – 2021. Fata a fost descoperită și eliberată de poliția britanică și are acum 40 de ani.
Un alt vecin a descris-o pe femeie ca „arătând ca scoasă dintr-un lagăr de concentrare”, iar un al treilea a spus că era doar „piele și os”, cu capul ras.
Dispărută într-o „gaură neagră”
Sam Jones, procurorul, a declarat în fața Curții Coroanei din Gloucester: „A fost ținută închisă și împiedicată să părăsească locuința.
A fost agresată și lovită de foarte, foarte multe ori și obligată să muncească sub amenințarea violenței. I-au fost refuzate mâncarea și posibilitatea de a se spăla timp de mulți ani.”
Juriul a aflat că serviciile sociale au fost implicate cu familia la sfârșitul anilor ’90, însă nu există înregistrări ale vreunui contact ulterior, conform news.sky.
Nu existau dosare medicale sau stomatologice pentru femeie, iar aceasta nu mai consultase un medic de două decenii.
„Faptul rămâne că serviciile sociale nu au făcut nimic”, a spus Jones.
„Lipsa oricăror înregistrări de la spital, medic sau dentist, precum și absența oricărei implicări a serviciilor sociale timp de 20 de ani susțin în plus ideea că nu i s-a permis niciodată să iasă din casă.”
„Din anii ’90, se pare că femeia a dispărut într-o gaură neagră. Nicio întâlnire consemnată, nicio apariție a ei în afara casei”, a adăugat el.
Wixon a negat acuzațiile de lipsire de libertate, două capete de acuzare pentru obligarea unei persoane la muncă forțată sau obligatorie și patru acuzații de agresiune cauzatoare de vătămare corporală.
Juriul a achitat-o de un capăt de acuzare pentru agresiune, dar a găsit-o vinovată pentru celelalte.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.