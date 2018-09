Sarah Jessica Parker, lansare cu scandal la noul ei magazin de pantofi

Sarah Jessica Parker și-a lansat de curând un magazin de pantofi, dar evenimentul s-a transformat într-un scandal căreia actrița i-a făcut față cu greu.

Sarah Jessica Parker, actrița care a interpretat-o pe Carrie Bradshaw, adorabila fashionistă din sitcomul Sex and the City (Totul despre sex), și-a deschis primul magazin de pantofi în New York City.

Ceea ce trebuia să fie o bucurie pentru starul american a devenit un moment tensionat când, la inaugurare și-au făcut apariția activiștii care luptă pentru protecția animalelor, conform Digi24.

O femeie a început să îi reproșeze actriței faptul că vinde și poartă pantofi din piele și haine din blană naturală. Vedeta nu și-a dat seama inițial ce anume urmărește femeia cu întrebările și a rămas calmă chiar și atunci când aceasta a început să o agreseze verbal.

“Comerţul cu blănuri, comerţ cu moartea!” a început să strige tânăra în magazin, iar Sarah Jessica Parker s-a văzut nevoită să cheme agenții de pază pentru a scoate activiștii din magazin.

Iubitoare de modă și mai ales de pantofi, asemeni personajului ei, Sarah a lansat mai multe colecții de pantofi. Stilul ei incomparabil a transformat-o rapid într-un trendsetter și femei din toată lumea și-ar dori să îi poarte creațiile.

Sursă foto: Instagram / Northfoto.com