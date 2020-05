Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerelor de Sânge: cum poți ajuta

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerelor de Sânge este marcată la nivel internațional, în fiecare an, pe 28 mai. Evenimentul este dedicat atât pacienților și familiilor lor, cât și tuturor oamenilor care pot fi șansa unui pacient cu cancer de sânge prin înscrierea în Registrul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice ca potențiali donatori de celule stem hematopoietice.

Această zi este importantă din multe motive, dar printre cele mai importante sunt:

La fiecare 35 de secunde, undeva în lume, cineva este diagnosticat cu un tip de cancer de sânge: limfom malign, leucemie, mielom multiplu.

Pentru mulți pacienți, transplantul de celule stem hematopoietice înseamnă o șansă în plus la viață.

În peste 70% din cazuri , donatorul compatibil nu este din cadrul familiei.

37 de pacienți români așteaptă un donator compatibil.

72.291 români s-au înscris până acum în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice , însă, numărul este unul mic comparativ cu numărul persoanelor înscrise în registrele din alte țări.

În anul 2020, 2.237 români s-au înscris în Registru. Pentru pacienții din România cu cancere de sânge, șansele de a găsi un donator 100% compatibil ar crește dacă și numărul celor înscriși ar fi mai mare.

Citeşte și: Un român a donat de ziua lui o șansă la viață pentru un copil din Italia

Ce sunt celulele stem hematopoietice

Celulele stem sunt considerate componentele de bază ale vieţii. Celulele stem stau la baza formării oricărui tip de celulă din organism. Celulele stem hematopoietice sunt celule capabile să se transforme în orice tip de celulă adultă (funcţională) a sângelui şi a sistemului imunitar. Celulele stem hematopoietice se recoltează de la adulți din sânge periferic sau din măduva osoasă. Ele sunt folosite în tratarea și vindecarea cancerelor de sânge.

Cum poți salva o viață

Oricine poate salva viața unui pacient cu un tip de cancer al sângelui. Singurele condiții sunt să aibă între 18 și 45 de ani, o stare de sănătate bună, să vrea să ajute și să se înscrie în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

„Înscrierea ca donator voluntar în Registru este foarte simplă. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe www.registru-celule-stem.ro/implicate/, să vă informați și să urmați pașii de înscriere. Primiți acolo toate instrucțiunile pas cu pas ca totul să meargă așa cum trebuie. Înscrierea în Registru nu înseamnă în mod obligatoriu că veți și dona. Dacă se va întâmpla să fie o compatibilitate de 100% cu un pacient geamăn cu dv., atunci aveți șansa unică de a dona și salva o viață.”, spune Dr. Aurora Dragomirișteanu, Director General, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

„Îi încurajăm pe toți românii sănătoși să se înscrie în Registru. Un număr mai mare de donatori voluntari înseamnă mai multe șanse pentru pacienții care au nevoie de transplant.”, spune Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

43 de pacienți transplantați în timpul pandemiei (ianuarie – aprilie)

În timpul pandemiei COVID-19, la Institutul Clinic Fundeni, activitatea de transplant a continuat.

„În această situație specială, cu care nu ne-am mai confruntat, am reușit, totuși, să continuăm procedurile de transplant de ugență. În primele patru luni ale anului am făcut 43 de transplanturi. E drept că procentul este mai mic cu aproximativ 30% decât anul trecut. Încă din luna februarie am făcut reglementări legate de procedura de transplant în timpul pandemiei. Aceste boli nu stau pe loc și este important să ajutăm cât mai mulți pacienți. Pentru asta, avem nevoie și de cât mai mulți oameni înscriși în registru.” spune Prof. Dr. Alina Tănase, medic hematolog, președinte, Societatea Română de Transplant Medular.

„Nu sunt lucrurile atât de grave și de dureroase. Mă simt foarte bine. Ai nevoie de răbdare cât se face afereza și cam atât. E ceva ce poate că ți se întâmplă o dată în viață. E mare lucru să poți să ajuți.”, spune o donatoare care a donat în timpul pandemiei COVID-19. Declarația ei video integrală, este aici.

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice din România este conectat cu registrele altor 52 de țări, iar împreună numără în prezent 36.755.137 de donatori.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro