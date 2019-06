Lupus – ce este, care sunt simptomele şi cum se tratează

Ce este lupus

Lupus este caracterizat prin apariţia unor reacţii inflamatorii cu localizări multiple şi este asociată cu producerea de anticorpi direcţionaţi împotriva antigenelor nucleare, citoplasmatice şi membranare (membrana, nucleul şi citoplasma sunt elementele din care este formată celula).

Este o boală cu perioade acute (în care simptomele sunt mai severe), perioade pasive (în care simptomele persistă, dar cu o intensitate redusă) şi perioade de remisiune (simptomele au dispărut, ele putând totuşi să fie declanşate din nou de anumiţi factori medicamentoşi, de mediu etc.).

Cel mai frecvent sunt afectate cu boala lupus persoanele de sex feminin cu vârste cuprinse între 15-40 de ani (vârsta propice naşterii), dar boala apare şi la bărbaţi şi copii. Femeile de culoare sunt de 2-3 ori mai predispuse să dezvolte lupus.

Tipuri de lupus

Lupus eritematos sistematic – Cea mai întâlnită formă;

Lupus eritematos cutanat – Are impact doar asupra pielii;

Lupus eritematos indus de medicamente – Nu afectează organele importante. Medicamentele care pot declanșa lupusul sunt: hidralzinele, procainamidele, isoniazida;

Lupus neonatal – Afecțiune rară care apare la copiii ai căror mame au lupus și au prelat în timpul sarcinii.

LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC (LES)

Este cea mai severă, complexă şi frecventă formă de lupus; poate afecta orice

ţesut sau organ din corp (piele, muşchi, inimă, rinichi, plămâni, articulaţii, vase de sânge etc.).

Caracteristici:

• prezenţa anticorpilor antinucleari (AAN) în sânge;

• manifestări cutanate;

• macule (mici excrescenţe pufoase pe piele) roşii şi umflate, dispuse centrofacial (în fluture);

• erupţie diseminată, pruriginoasă (care provoacă mândărime), maculo-papuloasă (cu un punct mai roşu în mijlloc), similară toxidermiei (intoxicaţiei la nivelul pielii);

• plăci lupice cu atrofie centrală (zone cu partea din mijloc mai puţin roşie);

• alopecie (căderea părului) difuză sau în plăci mici, fără atrofie;

• vasculită urticariană (mici puncte roşii), livedo reticularis (pete violacee), frecvent pe membrele inferioare;

• ulceraţii de mucoasă, ulceraţii ale septului nazal şi ulcere de gambă;

• leziuni buloase (umflături), echimoze (vânătăi), pete roşii cu diverse aspecte;

• manifestări articulare;

• 95% dintre pacienţi prezintă afecţiuni articulare, 15% – artrită deformantă (degete “în gât de lebădă”);

• artrită dureroasă la mişcare, ce afectează simetric articulaţiile mici ale mâinii;

• manifestări musculare;

• mialgii (dureri musculare);

• manifestări renale;

• acestea sunt manifestările care decid prognosticul (evoluţia) afec-

ţiunii;

• inflamaţia rinichilor â nefrita lupică cu hematurie (sânge în urină), proteinurie (proteine în urină);

• afectarea poate fi atât de severă, încât se ajunge la insuficienţă renală, dializă sau chiar transplant;

• manifestări cardiopulmonare;

• durere toracică pleuritică, pericardită, tahicardie, hipertensiune pulmonară;

• manifestări neurologice;

• neuropatie periferică (dureri pe traseele nervilor;

• crize convulsive “grand mal” (epilepsie);

• confuzie;

• dureri de cap (cefalee);

• manifestări gastrointestinale;

• greaţă;

• vomă;

• dureri colicative (infarcte intestinale);

• manifestări oculare;

• conjunctivită;

• episclerită;

• ocluzia arterei centrale a retinei;

• manifestări parotidiene;

• glande parotide voluminoase (glande aflate în spatele urechii);

• asociare cu sindrom Sjogren (afectare renală).

LUPUS ERITEMATOS CUTANAT (LEC)

Formă a lupusului ce afectează doar pielea; are, la rândul său, două forme: lupus eitematos discoid şi lupus eritematos cutanat subacut.

Caracteristici

• sensibilitate la lumină;

• cea mai comună leziune cutanată este o erupţie bine delimitată, în relief, solzoasă şi roşie, dar care nu produce mâncărime;

• la forma discoidă leziunea are formă de discuri sau cercuri dispuse centripet;

• leziunile se găsesc, cel mai frecvent, pe zonele expuse la lumină: faţă, gât, pielea capului sau în nas şi gură;

• alte simptome: căderea părului, schimbări ale culorii pielii.

LUPUS ERITEMATOS NEONATAL

O afecţiune rară, ce apare la copii cu mame bolnave de lupus, pentru că anticorpii materni atacă fătul intrauterin.

Caracteristici

• la naştere, copilul poate prezenta erupţie cutanată, probleme hepatice sau scăderea numărului unor celule sanguine;

• manifestările dispar, în general, după mai mule luni (aproximativ 6 luni), fără a avea efecte pe termen lung;

• rareori, unii copii se nasc cu defecte ale ţesuturilor inimii, pe care medicii le pot depista din timp;

• datorită dezvoltării metodelor de diagnostic şi tratament, mamele cu risc pot fi depistate mai uşor şi copilul poate fi tratat intrauterin sau la naştere.

Boala lupus – principalele cauze

Pentru că este o boală autoimună, celulele sistemului imunitar ale organismului atacă ţesuturile proprii.

Cauzele bolii lupus sunt încă neclare, deoarece sunt implicaţi și factori genetici, medicamentoşi, de mediu (soare, frig), care se consideră că favorizează declanşarea răspunsului imun.

Printre cauzele de mediu ale apariției bolii lupus amintim și de: traume, stres fizic și emoțional, anumite virusuri.

Boala lupus – simptome

• oboseală;

• cefalee (dureri de cap);

• articulaţii umflate şi dureroase;

• febră;

• anemie;

• edeme (umflări) ale membrelor inferioare şi superioare;

• dureri toracice apărute în inspir (când tragi aerul în piept) – da;

• leziuni cutanate în formă de fluture la nivelul nasului şi obrajilor;

• sensibilitate crescută la lumină;

• răni la nivelul nasului şi gurii;

• coloraţie albă a degetelor sau albastră, la frig;

• căderea părului;

• coagulare anormală a sângelui;

• multe dintre simptomele lupusului apar şi în alte afecţiuni, cum ar fi: artrita reumatoidă, fibromialgia, tulburări ale sângelui, boala Lyme, diabet, distiroidii, afecţiuni ale inimii, plămânilor, oaselor etc. Din această cauză este numită şi „marele imitator” şi ”boala cu 1000 de feţe”.

Diagnosticarea lupusului

Diagnosticarea este dificilă, din cauza multiplelor forme pe care le poate lua boala lupus.

Nu există un singur test pentru depistarea bolii, ci mai multe analize: un examen fizic amănunţit, examene de laborator (analize de sânge, analize imunologice) şi o urmărire atentă a bolii şi a simptomelor. Se poate ajunge la o diagnosticare corectă care, în general, cere răbdare şi mai multe prezentări la medic.

Tratament medicamentos pentru lupus

Antiinflamatoare nesteroidiene;

Antimalarice;

Corticosteroidele;

Imunosupresoarele;

Terapiile biologice.

Tratament – remedii clasice pentru lupus

Principalul scop al terapiei alopate este de a minimaliza simptomele, a reduce durerile şi inflamaţia şi de a opri afecatarea organelor.

• antiinflamatoare şi antialgice uzuale administrate oral: aspirină, paracetamol, antiinflamatoare nesteroidiene (datorită efectelor adverse asupra tractului digestiv, acestea trebuie evitate de către persoanele cu ulcer, gastrită): ibuprofen, indometacin, celecoxib, nabumetone etc.

• corticosteroizi orali sau sub formă de creme: prednison, prednisolon, metil-prednisolon • cu atenţie crescută asupra efectelor sistemice când sunt administraţi pentru perioade lungi de timp (acnee, faţă umflată, fragilitate a pielii, cu apariţia echimozelor – vânătăi -, apetit crescut, pilozitate crescută, agitaţie, insomnie, osteoporoză, slăbire musculară etc.)

• antimalarice: hidroxiclorochina, clorochina

• imunosupresori – methotrexat, ciclofosfamida, azatioprina

• anticoagulant

• evitarea soarelui şi a luminii fluorescente.

Remedii naturiste pentru lupus

• tratament homeopat (stabilit în funcţie de fiecare pacient în parte);

• acupunctură.

Schimări ale stilulului de viață pentru bolnavii de lupus

Limitarea expunereii la soare;

Limitarea nivelului de stres ;

Limitarea efortului fizic;

Vaccinuri pentru prevenirea altor afecțiuni;

Protejarea împotriva infecțiilor;

Schimbarea dietei alimentare.

Noutăţi în domeniu

Sunt în curs de cercetare efectele asupra bolii ale unor agenţi biologici (abatacept, LJP 394, CD154), hormoni (prasterone, triptorelin), imunosupresori (leflunomide, thalidomide), anticorpi monoclonali (lymphoStat-B, rituximab, epratuzumab, anti-IL6, anti-TNFalfa ), transplant de celule stem, ciclosporină.