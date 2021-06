Provocări pe care nu e niciodată prea târziu să le accepți

Exercițiile fizice, dieta și chiar atitudinea sunt la fel de importante ca factorii genetici dacă vrei să trăiești mult și să îmbătrânești frumos.

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că trecerea anilor vine cu schimbări naturale care îți pot afecta toate părțile corpului (de la păr și piele până la inimă și creier), însă multe dintre acestea pot fi preîntâmpinate, dacă adopți un stil de viață sănătos și continui să accepți provocări și să formezi relații sociale.

Vârstnicii care consideră că anii în plus vin cu înțelepciune și sunt mulțumiți de viața lor au cu până la 40% mai multe șanse să se recupereze în urma unei afecțiuni suferite decât aceia care consideră că îmbătrânirea este sinonim cu inutilitatea și neputința, se arată într-un studiu publicat în The Journal of the American Medical Association. Drept urmare, rezistența fizică și emoțională, odată cu înaintarea în vârstă, depinde foarte mult și de mentalitatea pe care o adopți.

Nu e niciodată prea târziu să accepți provocări și să încerci lucruri noi. Iată trei activități pe care le poți încerca chiar și la senectute.

Obținerea permisului de conducere

Pentru a obține un permis de conducere a unei mașini, este nevoie să ai 18 ani împliniți. Pe de altă parte, nu există o limită maximă de vârstă pentru acest lucru. Însă, o cerință esențială este să fii aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care soliciți examinarea.

Deținerea unui permis de conducere îți poate da independență. Dacă nu mai vrei să depinzi de membrii familiei sau de prieteni și nu vrei să iei mijloacele de transport în comun, când ai de făcut drumuri lungi, poți începe cursurile pentru obținerea unui permis de conducere. Examenul presupune o parte teoretică, în care este important să cunoști foarte bine legislația, și o parte practică, în care îți dovedești abilitățile în trafic. Odată ce ai obținut permisul de conducere, te poți urca la volanul unei mașini sigure, precum Renault Megane, și să mergi singură la cumpărături, să îți vizitezi prietenii ori nepoții care stau în alte orașe și să mergi în vacanțe.

Înscrierea la facultate

Nu e niciodată prea târziu să înveți lucruri noi. În plus, specialiștii chiar recomandă acest lucru. Antrenarea permanentă a creierului te ajută să îți menții mintea ascuțită mai mult timp. Studiul continuu joacă un rol important în păstrarea memoriei și limitarea riscului de a dezvolta diferite afecțiuni ale creierului, precum Alzheimer. Dacă ți-ai dorit mereu să afli lucruri noi dintr-o anumită arie de interes, însă nu ai avut niciodată suficient timp pentru a te ocupa de asta, nu ezita să începi cursuri noi sau să te înscrii la facultate, chiar dacă ai depășit de mult vârsta la care cele mai multe persoane urmează astfel de programe.

Chiar dacă, la început, ți s-ar putea părea dificil să intri în acel ritm de studiu (citirea cărților, reținerea informațiilor auzite la cursuri, luarea notițelor), antrenarea continuă a creierului te va ajuta, în cele din urmă, să intri într-o rutină care să îți aducă numeroase satisfacții.

Crearea unui program de activități fizice

Treizeci de minute de activitate fizică în fiecare zi este recomandarea specialiștilor pentru a avea un stil de viață sănătos. Odată cu înaintarea în vârstă, sportul devine mult mai important și vine cu numeroase beneficii asupra organismului, printre care menținerea sănătății celulelor creierului. Mai mult decât atât, cercetările au arătat că exercițiile fizice pot întârzia sau vindeca simptomele bolii Alzheimer.

Înotul, joggingul, plimbările cu bicicleta, drumețiile sau sesiune de yoga sunt doar câteva dintre activitățile pe care le poți face la orice vârstă pentru a te menține în formă și pentru a avea o stare de spirit bună.

Acceptarea unor provocări la maturitate îți poate aduce satisfacții nebănuite. De aceea, este bine să descoperi continuu lucruri noi și să nu refuzi activitățile care îți pot îmbunătăți viața.

Sursă foto: Monkey Business Images/ Shutterstock

(P) Material publicitar realizat împreună cu autovit.ro