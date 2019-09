Dr Oana Cuzino: cheia longevității e la tine!

Mulți dintre noi suntem în căutarea soluțiilor eficiente care să ne ajute să prevenim boli, să ne reducă ridurile lăsate de timp și să ne păstreze activi și voioși la vârste înaintate. Poate cel mai important sfat ar fi să ne asi­gu­răm că unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi avem, de-a lungul vieții, este medicul de familie sau medicul generalist. Deși corpul nostru obișnuiește să ne dea semnale diverse când lucrurile nu funcționează așa cum ar tre­bui, adevărul este că multe afecțiuni se dezvoltă pe nesimțite și ne iau prin surprindere, cu toate că am fi putut să le depistăm timpuriu dacă ne-am fi făcut datoria de a merge la medic. Datoria este în primul rând față de noi și se achită destul de simplu, cu doar câteva ore rezervate pe an: un set de analize de sânge, 2-3 ecografii, 2-3 controale de specialitate (ginecologie, oftalmologie etc.).

Dincolo de investigațiile de rutină, îți ofer as­tăzi câteva sfaturi importante, care să te ajute să te bucuri de viață cât mai mulți ani.

Menține-ți greutatea în limitele recomandate. Greutatea normală nu ține de estetic, ci de sănătate. Este un aspect pe care îl menționez mereu, mai ales fiindcă tendința ultimilor ani este să se încurajeze frumusețea indiferent de forma corpului sau de numărul indicat de cântar. Perfect adevărat, dacă aceste kilograme în plus nu ne-ar afecta tot organismul, mult mai grav decât ne imaginăm.

În primul rând, trebuie să știm că grăsimea în exces pe care o vedem la exterior există, de cele mai multe ori, și pe organele noastre in­terne. Grăsimea viscerală, aflată pe abdomen, acoperă și o parte dintre organele vitale: sto­macul, ficatul și intestinele. Printre multele efecte nocive se numără creșterea riscului de diabet de tip 2, prin mărirea rezistenței la insulină, și favorizarea apariției aterosclerozei și a riscului de accident vascular cerebral și de infarct, prin creșterea nivelului colesterolului.

Kilogramele în plus sunt o corvoadă și pentru tot sistemul osos și muscular și cele care suferă cel mai mult sunt articulațiile noastre. Poate că pentru multe dintre noi două kilograme în plus înseamnă că nu mai arătăm atât de bine în fusta preferată; însă încercați să urcați câteva etaje ducând în brațe o sticlă de doi litri plină. Va fi, cu siguranță, mai dificil și veți fi surprinși de diferența pe care o face o singură sticlă de apă. Apoi gândiți-vă ce înseamnă mai multe kilograme în plus pentru genunchi, șolduri, coloana vertebrală.

Cum previi îmbătrânirea prematură

Îmbă­trânirea în sine este un proces normal, pe care nu îl putem împiedica sau întârzia. Ce putem influența însă este îmbătrânirea care survine înainte de vreme, din cauza factorilor de mediu, a toxinelor, stresului și stilului de viață pe care îl ducem.

Bagheta magică împotriva îmbătrânirii pre­ma­ture poartă numele de antioxidanți. Antio­xi­danții vin sub mai multe forme – vitamine, minerale și enzime – și printre cei mai eficienți sunt vitamina E, vitamina C, betacaro­tenul, astaxantina, polifenolii (în special hidroxitirozolul din uleiul de măsline), seleniul, acizii grași Omega-3 și Omega-6.

Antioxidanții pot preveni sau amâna unele tipuri de degradare celulară, cauzate în special de efectele radicalilor liberi. În urma unor factori precum inflamația, stresul, poluarea sau expunerea la radiații, celulele din orga­nism produc radicali liberi. Când aceștia nu pot fi eliminați eficient, apare stresul oxidativ, unul dintre cei mai importanți factori ai îmbătrânirii premature. Studiile leagă stresul oxidativ de boli cardiovasculare, cancer, artrită, accident vascular cerebral, boli respiratorii și nu numai.

Coenzima Q10 este un antioxidant natural, produs de organismul uman până la vârsta maturității. Printre beneficiile coenzimei Q10 se numără normalizarea funcției cardiace, energizarea organismului, reducerea stărilor de oboseală, diminuarea ridurilor, refacerea organismului după boală. Interesant este însă faptul că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, nivelul de coenzimă Q10 din organism scade treptat și trebuie procurată din exterior, prin alimentație și suplimente.

Alimentația și suplimentele: cum îi oferi cor­pului tău toți nutrienții. Nutriționiștii ne bat la cap cu importanța alimentației dintr-un mo­tiv foarte simplu: este combustibilul care nu numai că ne oferă energie, dar îi asigură orga­nis­mului tot necesarul de nutrienți. Vita­mi­nele, mineralele, acizii grași și anti­oxi­danții sunt implicați în toate funcțiile vitale și în activitatea tuturor sistemelor și organelor, de la creier până la… regenerarea pielii de pe tălpi.

O alimentație sănătoasă cuprinde toate grupele alimentare, fiindcă organismul nostru a fost adaptat, de mii de ani, să mănânce fructe, legume, cereale, ouă, carne. Există, desigur, restricții alimentare în cazul anumitor afecți­uni, însă acestea ar trebui făcute la recoman­da­rea me­dicului. Este adevărat că fructele și legu­mele sunt principala sursă de vitamine și mi­nerale, însă nu trebuie să neglijăm, de exemplu, importanța proteinelor și vitaminei B12 din carne.

Ar trebui să cunoaștem dozele zilnice reco­mandate pentru nutrienți și să încercăm, pe cât posibil, să atingem aceste valori prin ali­mentație și/sau suplimente. Despre multivitamine circulă multe mituri și, într-adevăr, trebuie să acordăm o atenție deosebită procesului de selecție a unui supliment care să ne ajute cu adevărat. De exemplu, puțini dintre noi știm că anumite vitamine sunt liposolubile (se dizolvă în grăsimi), precum vitamina D sau Omega-3, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm suplimentul în timpul unei mese bogate în grăsimi, precum iaurt, avocado sau somon. Așadar nu doar suplimentul este important, ci și administrarea acestuia.

Un alt aspect important este biodisponibilitatea suplimentelor. De multe ori ne păcălim văzând pe ambalaje un anumit gramaj dintr-o vitamină sau un mineral, în timp ce organismul nostru asimilează o cantitate mult mai mică. Suplimentele cu formule intens studiate, cu o biodisponibiltate superioară, sunt întotdeauna de preferat și mereu ar trebui să avem în vedere și cât nutrient obținem, de fapt, când cântărim prețul produselor. Nu în ultimul rând, obișnuiesc să recomand suplimente care combină mai mulți nutrienți, în formule care le facilitează acțiunea sinergică. Ne bucurăm astfel de mai multe beneficii într-o singură capsulă și efectele benefice pot fi chiar potențate.

Stresul, radiațiile, zahărul și alți factori nocivi. Ar fi redundant să vă recomand să renunțați la fumat, dacă aveți acest obicei, să faceți mișcare și să petreceți mai mult timp în aer li­ber. Sunt sfaturi pe care le-ați mai auzit cu si­guranță, așa că mă voi concentra pe alți factori nocivi, în afara fumatului și sedentarismului. Primul pe listă ar fi stresul și cu siguranță că primul gând care v-a venit în minte este „toți suntem stresați, nu am cum să elimin complet stresul din viața mea“. De altfel nici nu vă recomand asta, fiindcă, din punct de vedere evolutiv, stresul ne-a permis să ne menținem în viață, ferindu-ne de pericole. Dar există o mulțime de metode prin care putem reduce efectele negative ale stresului în exces: medi­tație, sport, tehnici de psihoterapie etc. Nu tre­buie să găsim scuze, ci soluții!

Că tot vorbim despre îmbătrânirea prematură, și în special cea care… se vede, ar trebui să avem grijă ca soarele să fie prietenul nostru, cu limită. Sau, mai bine spus, cu protecție solară adecvată, fiindcă radiațiile solare ne afectează pielea și când nu simțim că soarele „ne arde“.

Tot de îmbătrânirea prematură a pielii este legat și consumul în exces de zahăr rafinat, care poate distruge elastina și colagenul din piele. Așadar, mai puține dulciuri și mai multe variante alternative de îndulcitori, precum stevia sau variantele sănătoase de îndulcitori artificiali.

Echilibru în toate. Ca să încheiem totul într-o notă optimistă, viața lungă și sănătoasă se bazează pe echilibru în toate. Nu trebuie să ne refuzăm, din când în când, o masă bogată caloric sau o zi de lenevit în fața televizorului. Însă obiceiurile noastre zilnice ar trebui să oglindească lucrurile pe care ne dorim să le obținem.

Vă amintesc, încă o dată, că secretul nu constă într-o dietă drastică și miraculoasă, în pastila-mi­­nune sau în terapia vindecătoare, ci în lu-

­cruri mici, făcute în fiecare zi – o rutină să­­nă­­toasă pe toate planurile, fizic și psihic: alimen­tație, mișcare, odihnă, relaxare, prevenție.

Dr Oana Cuzino este medic primar geria­tru, doctor în științe medi­­ca­le și jurnalist. Ea pu­­bli­că informații și arti­­co­le pe teme medicale pe site-ul doc.ro

și pre­zin­tă zilnic emisiu­­­nea „Ce se întâmplă, doctore?“ la Pro TV.

Sursa foto: Profimedia Images

