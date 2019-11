Cât de sănătos este să „trăiești clipa”, conform experților

Când ești copil, mereu îți imaginezi cum va fi viața când vei mai crește. Când ești adult, parcă nu mai privești cu același interes viitorul.

Adeseori, este încurajată gândirea de tip „trăiește clipa” – lucru care nu este neapărat rău, depinde de cât de departe decizi să mergi cu el. Doctorul Samantha Boardman, care este instructor clinic în psihiatrie, a explicat pentru Marie Claire că dacă te gândești puțin mai mult la viitor, ai putea să iei decizii mai bune și mai clare în prezent.

Boardman a subliniat că cercetările anterioare arată că scrierea unei scrisori către sinele tău din viitor te poate ajuta să te îndepărtezi de comportamente auto-distructive. De asemenea, comportamente de tipul mâncatului compulsiv și abuzului de substanțe pot fi prevenite dacă te gândești la versiunea ta din viitor. Oamenii de știință specializați în criminalistică spun că acest lucru îi poate ajuta pe criminali să se gândească la consecințele acțiunilor lor înainte de a-și pune în aplicare planurile.

Un alt exemplu este cel al profesorilor, explicat de expertul Robert Brooks. Atunci când un profesor este întrebat „Dacă în câțiva ani cineva i-ar fi întrebat pe elevii tăi care sunt cele mai faine amintiri cu profesorii lor, și-ar aminti ei imediat experiențele pe care le-au avut în clasa ta?”, acesta se va simți mai motivat să cultive o atmosferă plăcută de învățare în timpul orelor de curs.

Așadar, deși în zilele noastre încă persistă mentalitatea YOLO (You Only Live Once – Trăiești Doar O Dată), e mai sănătos pentru tine să iei în considerare și viitorul ceva mai îndepărtat înainte să iei anumite decizii.

Foto – 123rf.com

