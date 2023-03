Avantajele implanturilor mamare de mici dimensiuni. Ce spun medicii specialiști: „Mai mare nu înseamnă mai bine”

Atunci când sunt nemulțumite de dimensiunile lor, femeile apelează la implanturi mamare. De obicei o doamnă își dorește un piept cât mai plin, dar se pare că moda implanturilor mamare de mari dimensiuni a apus. Potrivit specialiștilor, femeile cer acum proteze de mici dimensiuni.

Medicul chirurg estetician Iancu Morad a explicat cum s-a ajuns la această situație și care sunt avantajele unor implanturi de mici dimensiuni.

De ce trebuie să ții cont când alegi dimensiunea unui implant mamar

Femeile știu exact ce își doresc atunci când vine vorba de aspectul lor fizic. Astfel că, atucni când ajung în cabinetul medicului estetician nu le este deloc greu să își expună preferințele.

„Atunci când ajung la clinică pentru intervenții de augmentare mamară, pacientele au obiective clare în ceea ce privește rezultatul dorit. Unele solicită implanturi mari și își doresc un bust cât se poate de generos postoperator. Altele, în schimb, din ce în ce mai multe în ultimii ani, își doresc implanturi de dimensiuni mici și medii. De cele mai multe ori poate vor să recapete volumul pierdut de la nivelul sânilor în urma sarcinilor, a alăptării sau a scăderii în greutate”, a declarat medicul chirurg Iancu Morad.

Totodată, medicul estetician a explicat de ce anume trebuie să se țină cont atunci când alegi dimensiunile unui implant mamar.

„Implanturile de dimensiuni mici au până la 350 cm3. Este important ca pacientele să înțeleagă că, în mod ideal, mărimea implanturilor se alege ținând cont de proporțiile generale ale corpului.

De exemplu, un implant de 300 cm3 la o pacientă înaltă cu dimensiuni late ale peretelui toracic poate părea conservator, în timp ce același volum la o pacientă minionă poate părea destul de pronunțat”, a precizat medicul chirurg estetician Iancu Morad.

Avantajele implanturilor mamare de mici dimensiuni

Potrivit doctorului Morad, implanturile de mici dimensiuni au multiple beneficii.

„Mai mare nu înseamnă întotdeauna mai bine. În cazul măririi sânilor, implanturile de dimensiuni mai mici oferă pacienților beneficii considerabile. Mai puține riscuri asociate cu intervenția chirurgicală, aspectul natural, libertatea de mișcare și recuperarea mai ușoară sunt doar câteva dintre aceste avantaje”, a spus medicul Iancu Morad.

Care sunt avantajele implanturilor mamare de mici dimensiuni, potrivit medicului estetician:

1.Sâni fermi cu formă frumoasă și cu aspect natural

„Unul dintre avantajele principale este reprezentat de aspectul natural al sânilor obținut postoperator. În cazul pacientelor care vor implanturi mai mari, există riscul ca după operație să își dea seama că arată nenatural sau disproporționat și să își dorească la un moment dat schimbarea acestor implanturi cu unele mai mici. Alegând din start implanturi mici, potrivite pentru corpul tău, obții o îmbunătățire subtilă ce completează perfect forma corpului. Se obțin astfel sâni fermi cu o formă frumoasă, dar cu un aspect foarte natural”, a spus medicul chirurg estetician.

2. Riscuri reduse asociate cu intervenția chirurgicală

„Orice operație implică anumite riscuri, dar există studii de specialitate care au demonstrat că, în cazul implanturilor mamare de mici dimensiuni, există un risc redus de complicații. Dimensiunea mai mică a protezelor înseamnă că operația se realizează cu mai puțină manipulare a țesuturilor, ceea ce se traduce printr-o recuperare mai rapidă și mai ușoară. În plus, implanturile mai mici pot fi plasate folosind o tehnică mai puțin invazivă, reducând riscul de cicatrizare vizibilă și alte complicații”, a adăugat medicul Iancu Morad.

3. Implanturile mai mici oferă libertate mai mare de mișcare

„Femeile sunt din ce în ce mai active și pasionate de mișcare, de sport. Asta înseamnă că au înțeles faptul că un corp sănătos și tonifiat se traduce prin respect față de propria persoană și ajută la menținerea aspectului tânăr pentru o perioadă cât mai lungă. Sânii mici, dar cu formă frumoasă, se potrivesc mult mai bine femeilor cu un corp atletic decât sânii mari. Totodată, dimensiunea redusă a bustului facilitează practicarea sportului”, a precizat medicul chirurg Iancu Morad.

4. Nu se vor lăsa în timp

„Implanturile mamare mai mari prezintă un risc mai mare de ptoză mamară pe termen lung. Asta înseamnă că, în timp, sânii se vor lăsa. Este un efect natural cauzat de gravitație. Cu cât sânii sunt mai mari, cu atât riscul ca acest lucru să se întâmple e și el mai mare. Este important ca pacientele să poarte bustieră sau sutien după operația de augmentare mamară, exact cum le recomandă medicul. Cu toate astea, la implanturile mici riscul de ptoză este mult redus”, a mai spus medicul.

Importanța consultațiilor și a analizelor făcute înainte de operație

La fel ca la orice intervenție chirurgicală este foarte important ca înaintea operației să fie făcut un set de analize.

„Indiferent de vârsta pacientei, analizele recomandate înainte de operație reprezintă o obligație. Înainte de a apela la o astfel de intervenție, pacienta ar trebui să primească aprobarea medicului primar, să facă o serie de analize printre care și mamografia, dar și să discute întreg istoricul medical cu medicul chirurg plastician care va efectua operația”, a afirmat medicul specialist.

„În timpul consultațiilor preoperatorii, medicul îi explică pacientei avantajele și dezavantajele implanturilor de diferite dimensiuni, opțiunile de incizie, plasarea implanturilor adică implanturi sub musculare vs. sub glandulare, etc. Pacienta poate pune toate întrebările la care are nevoie de răspunsuri, astfel încât decizia finală să fie luată având în vedere toate aceste aspecte”, a explicat Dr. Iancu Morad.

Sursă foto: PR