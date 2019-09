Doctor Ovidiu Grecu, chirurg estetician, www.drgrecu.ro trece în revistă pe lângă miturile clasice și noile frici apărute în domeniul chirurgiei estetice.

Implanturile mamare arată fake – FALS

Implanturile mamare oferă în majoritatea cazurilor rezultate excepționale, atât în privința formei, cât și a sentimentului plăcut la palparea sânului, cu condiția ca implantul mamar să fie realizat de un medic profesionist care va adapta perfect forma și mărimea implantului caracteristicilor anatomice personale.

Implanturile mai mari ridică sânii – FALS

Nu numai că implanturile mici sau mari nu ridică sânul lasat, dar cu cât implantul va fi mai mare decât necesarul indicat de caracteristicile anatomice, cu atât forma obținută va fi mai neatractivă. Soluția atunci când sânul este într-adevar lăsat este liftingul și acesta se poate face cu sau fără implant mamar.

Implanturile mamare anatomice se rotesc și de aceea trebuie să folosim implanturi mamare rotunde – FALS

Implanturile mamare se pot răsuci indiferent de forma lor, iar faptul că implantul rotund are un grad de libertate mai mic nu reprezintă un bun motiv pentru a folosi implant rotund în locul celui anatomic. Alegerea formei implantului este determinată de caracteristicile anatomice particulare ale fiecărei paciente.

Implanturile mamare pot exploda în timpul zborului cu avionul, la înălțime mare – FALS

Avioanele sunt presurizate și nu apar variații de presiune care ar putea afecta un implant mamar, iar operația se comportă ca orice altă operație. Recomandare: nu zbura cu avionul, la fel cum nu faci nici efort fizic, în perioada de vindecare chirurgicală care durează în medie două săptămâni, după care ai liber să te deplasezi cum dorești.

Implanturile mamare pot fi respinse de organism – FALS

„În opinia mea, nu există nicio demonstrație științifică asupra acestui fapt“, spune specialistul. Este adevărat că foarte rar pot apărea anumite complicații, care pot fi percepute ca o reacție de respingere a implantului de către organism, dar nu este adevarat. În aceste situații rare, complicațiile sunt rezolvate de către medicul specialist, pacienta beneficiind în continuare de prezența implanturilor respective.

Sânii se pot mări cu grăsime proprie – FALS

Transferul de grăsime proprie din diverse zone ale corpului la nivelul sânului nu va putea înlocui niciodată operația de implant mamar. Recomandare: trebuie să înțelegi transferul de grăsime ca pe o posibilă intervenție de îmbunătățire a rezultatului unei operații de implant mamar, atunci când țesuturile tale existente înaintea intervenției nu pot oferi o acoperire de calitate implantului mamar. Asta cu condiția să existe suficientă grăsime recoltabilă în condiții corecte.

Implanturile mamare cel mai bine se pun sub mușchi – FALS

În primul rând implanturile mamare nu se pun sub un mușchi. Majoritatea suprafeței mușchiului pectoral se află deasupra sânului. Poziționarea implantului mamar se decide de către medicul specialist în funcție de calitatea țesuturilor înainte de operație. În majoritatea situațiilor, implanturile mamare se plasează sub țesuturile ce constituie zona de contact a fiecărui sân. Aceste țesuturi reprezentate într-un mod unic de mușchi, fascii, glandă, grăsime, realizează ceea ce se numește baza de implantare a sânului pe piept și este tesutul sub care se introduce implantul mamar. Deci nu este un mușchi care acoperă în totalitate implantul mamar.

Implantul mamar afectează alăptarea – FALS

Când intervenția este realizată respectând principiile anatomice și chirurgicale ale acestei operații, cu siguranță capacitatea de alăptare nu va fi afectată în niciun fel.

Implanturile mamare determinăț cancer mamar – FALS

Acest subiect există de la începuturile acestei operații, mai ales datorită materialelor folosite inițial fără prea multe studii și informații clare despre evoluția lor în timp.

Actual, într-adevăr se discută despre acest BIA-ALCL (breast implant – associated anaplastic large cell lymphoma) care indică un număr de 573 de cazuri la nivel mondial, dar BIA_ALCL nu este un cancer al sânului, este o afecțiune ce se poate întâlni în cicatricea și lichidul care se pot forma în jurul implantului mamar. În majoritatea acestor cazuri excizia capsule cicatriciale cu schimbarea implantului mamar este tratamentul de elecție.

FDA (food and drog administration) a recomandat retragerea de pe piață a anumitor tipuri de implanturi, dar nu recomandă înlăturarea automată a acestui implant. Sânul trebuie monitorizat prin controale periodice la medicul tău pentru a evita orice situație neplăcută.

Implanturile mamare sunt garantate pe viață și nu trebuie schimbate – FALS ȘI ADEVĂRAT

ADEVĂRAT este că există producători care oferă garanție pe perioada nelimitată, dar asta nu înseamnă că implanturile mamare nu ar trebui schimbate niciodată. Nu există studii care să determine exact când și dacă trebuie schimbate. Totul depinde de evoluția fiecărui caz în parte. General acceptat este că după 10-15 ani, chiar dacă nu există nicio problemă, implanturile mamare ar trebui înlocuite, pentru că suferă un proces firesc de uzură.

