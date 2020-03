10 lucruri pe care nu le știai despre sănătatea ta

Nu esti un fan al mersului la doctor, iar cand ajungi sa-l vizitezi e fie ca te doare ceva, fie ca trebuie sa faci un control periodic.16 Asa ca, in cele cinci minute pe care ti le acorda, ti-e jena sa-l intrebi de ce ti se intampla sa ametesti cand te ridici brusc din pat sau de ce ai pete albe pe unghii. Cu atat mai mult cu cat ai mai intrebat si tu in stanga si in dreapta, si ai aflat ca nu esti singura careia i se intampla. Dar ca sa-ti potolim curiozitatea, ne-am informat si am incercat sa-ti raspundem la intrebari.

1. Ce sunt petele alea albe de pe unghiile mele? Sunt semne ca te-ai lovit. Unghia s-a dezlipit si a ramas urma alba. Stau cam mult pe unghii, pana cand aceasta creste.

2. De ce imi urla stomacul chiar si cand nu imi este foame? Pentru ca ti se contracta nervii intestinului subtire si de aici iese sunetul. Si chiar daca nu ti-e foame, afla ca fie ai vazut sau te-ai gandit la mancare. Creierul a trimis impulsul catre stomac, dupa ce imaginatia ta era deja la capitolul cina. Daca te gandesti la asta, zgomotele nu vor disparea, se vor inrautati.

3. De ce mi se zbate un ochi? De cele mai multe ori pentru ca ai baut prea multa cafea, ori ai dormit prea putin. In ambele cazuri, muschii fetei sunt slabiti. De obicei contractiile dispar in cateva minute.

4. De ce imi este somn dupa ce mananc? Pentru ca stomacul digera ceea ce tocmai ai mancat si are nevoie de mai mult sange. Sange care vine de la creier si de la inima, de acum mai prost oxigenate, si asa apare senzatia de somn. De curand cercetatorii au descoperit ca glucoza pe care o contine mancarea blocheaza temporar activitatea neuronilor. Zaharul formeaza o bariera contra neuronilor care produc orexine, proteine minuscule care sunt foarte importante pentru functionarea la norma intreaga.

5. Cateodata simt o durere in piept, ca un mic atac de cord. Stai linistita, nu orice durere in piept e un atac de cord. Daca dureaza doar cateva secunde, e din cauza unui muschi aflat intre coaste care se contracta brusc.





