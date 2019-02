Ryan Adams, acuzat de abuz emoțional și sexual

Și fosta soție a cântărețului, Mandy Moore, a declarat de mai multe ori că Adams a abuzat-o emoțional în timpul căsniciei. Cei doi au divorțat în 2016.

Potrivit unei anchete realizate de The New York Times, compozitorul american a fost și agresiv verbal și emoțional cu cele șapte femei.

Adams a postat un mesaj pe Twitter, la scurt timp de la apariția articolului, în care a scris: „Nu sunt un bărbat perfect și am făcut multe greșeli”.

„Tuturor celor pe care i-am rănit, deşi neintenţionat, le cer scuze profund. Dar portretul făcut de acest articol este supărător de incorect”, a mai scris Adams care a precizat că unele detalii sunt false, în timp ce altele sunt interpretate greșit.

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly.

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period.

— Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019