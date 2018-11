Rona Hartner se căsătorește. Cine este și cum arată viitorul soț al actriței

Rona Hartner a mai fost căsătorită până în 2008 cu actorul Rocco Sedano împreună cu care are o fată, pe Rita Sumalya, în vârstă de 10 ani. Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv, Rona Hartner a dezvăluit că are o relație din luna aprilie a acestui an și că se pregătește de nuntă. Evenimentul va avea loc fie în România, fie în Franța, aceasta dorindu-și să îmbrace rochia de mireasă pe o plajă.

Alesul Ronei Hartner, care a reușit să pună capăt celor 10 ani de singurătate, este DJ HMJ și cei doi sunt hotărâți să se căsătorească anul viitor, în 2019: „Ne-a unit muzica, ne-au unit şi alte lucruri, dar înainte de toate, este foarte caritabil şi ajută oamenii nevoiaşi, aşa cum fac şi eu. În ziua în care am recuperat o femeie de origine africană de pe stradă şi ne-am ocupat de ea şi i-am dat casă şi tot ce trebuia, mi-am zis că băiatului acesta îi spun DA. Se ruga de mine de vreo 3-4 luni de zile să-i spun Da şi l-am refuzat spunându-i că nu ştiu cum este.”, – a dezvăluit Rona Hartner la Pro TV.

Rona Hartner și-a dorit să ajungă și în trecut la altar, însă iubitul său de atunci a părăsit-o după 3 ani de relație, după cum însăși actrița ne-a dezvăluit, în exclusivitate, în urmă cu doar câteva luni.

Sursă foto: Arhivă, Ringier, Facebook