Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru nu vor mai prezenta “Star Matinal”. Cine le va lua locul

Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru nu vor mai prezenta emisiunea “Star Matinal” difuzată pe Antena Stars. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât cei doi nu erau doar colegi de platou, ci și parteneri de cuplu.

Răzvan Botezatu prezenta emisiunea “Star Matinal” de 5 ani, alături de Natalia Mateuț și de Raluca Dumitru, și nimeni nu se aștepta la o schimbare atât de radicală: “Orice inceput are si un sfarsit! Insa viata inchide un capitol si automat deschide altul. Mi-a fost atat de drag sa ma trezesc in fiecare dimineata cu telespectorii Antena Stars, la Star Matinal, sa fiu omul care isi punea toata energia in orele diminetii, sa cunosc oameni minunati si sa lucrez alaturi de o echipa frumoasa. Nu mi-e usor sa scriu acest mesaj cand trebuie sa spun ramas bun celor mai frumosi ani din viata mea. Dar… mereu exista un dar. A venit momentul pentru o noua etapa. Detaliile vor veni la momentul potrivit. Le doresc succes colegilor care vor continua proiectul Star Matinal, si voua, telespectatorilor, cei care ati devenit familia mea, va spun doar atat: va multumesc pentru tot”, – a scris Răzvan Botezatu pe pagina sa de Facebook.

Natalia Mateuț nu va rămâne singură la cârma emisiunii, ci va avea un nou coleg de platou. Este vorba de Mircea Eremia, nimeni altul decât fratele Alinei Eremia, de asemenea, artist, în vârstă de doar 21 de ani. Pe de altă parte, postul lăsat liber de Raluca Dumitru va fi ocupat de Zizika, de profesie coregraf, care până acum s-a remarcat mai mult în cluburile din Indonezia și Germania, însă a fost invitată și ca dansatoare în show-urile mai multor artiști de la noi.

Sursă foto: Facebook