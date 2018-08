Cum se înțeleg, de fapt, Alex Velea și Simona Gherghe

Noul sezon al emisiunii Acces Direct a debutat în forță și a avut parte de schimbări remarcabile. Astfel, Simona Gherghe îl are în calitate de coleg de platou pe nimeni altul decât Alex Velea.

Simona Gherghe și Alex Velea au dezvăluit cum se înțeleg pe platourile de filmare, iar iubitul Antoniei a povestit cum a fost prima emisiune și cum se simte în postura de coprezentator: „Nu-mi vine să cred cum sună titulatura asta de coprezentator, sper să mă descurc, acum vă promit, am potențial, o să mă vedeți strălucind. Să fii lângă o somitate precum Simona e un pic dificil, ea știe exact ce face, poate să țină emisiunea fără mine lejer, ea are situația sub control, am fost obișnuit și eu când cântam să fiu la fel. Aici este un teren nou pe care vreau să îl dețin curând. Așa live nu am făcut niciodată. Nu m-am bâlbâit încă, am un buton de panică acolo, o să-l caut. Nu sunt punctual pentru că am multe activități pe care nu apuc să le termin, am familie, fac sală, am job. M-am consultat cu Antonia, ca orice decizie, s-a bucurat, mi-a atras atenția că trebuie să fiu punctual să fiu vivace. Vreau să distrez oamenii și să-i fac să se relaxeze. Eu nu sunt obișnuit cu materialele sensibile, nu știu cum să mă manifest când văd astfel de lucruri, îmi e greu să îmi exprim durerea„ – a declarat Alex Velea la Xtra Night Show.

Pe de altă parte, Simona Gherghe a punctat: „Dacă eu m-am apucat să învăț să înot la 40 de ani, facem și break-dance împreună. Vreau să îl transform în jurnalistul Alex Velea. Eu cred că are un program de om disciplinat, se trezește la 6 dimineața. O să facem treabă bună.”

