Irina Fodor va fi coprezentator la Vocea României, alături de Pavel Bartoș

Din data de 7 septembrie, mult așteptata emisiune Vocea României va reveni la Pro Tv de la ora 20:30 și odată cu acest eveniment va reveni pe micile ecrane și Irina Fodor, în calitate de coprezentator, alături de haiosul Pavel Bartoș.

Irina, soția lui Răzvan Fodor, va sta alături de susținătorii concurenților în backstage și le va transmite românilor reacțiile acestora și emoțiile prin care vor trece: “Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă așteptam la vestea asta, așa că surpriza a fost cu atât mai mare. Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în fața camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experiență în domeniul ăsta, și așa am prins și eu curaj. La fel e și acum: atunci când ești colegă cu Pavel Bartoș, uiți de emoții.

Rolul meu la Vocea României e unul delicat, sau cel puțin așa îl percep eu. La mine se descarcă emoțiile celor care vin să susțină concurenții: părinți, soți, frați, iubiți sau iubite, prieteni. Eu sunt tot timpul alături de ei ca să le ofer un umăr pe care să plângă sau o pereche de brațe larg deschise pentru o îmbrățișare din suflet. Atunci când scaunele se întorc, țopăim de fericire în culise. Ne pupăm și ne îmbrățișăm cu toții de parcă de știm de o viață, se lasă cu aplauze multe și cu lacrimi de fericire. Când antrenorii nu apasă butoanele, în schimb, mă simt neajutorată și încerc să îi conving să nu se declare învinși.”, – a declarat Irina Fodor.

Telespectatorii vor simți din plin magia unui spectacol extraordinar adus atât de concurenți prin alegerile muzicale făcute, cât și de Tudor Chirilă, Irina Rimes, Andra și Smiley, care vor avea reacții și replici nebănuite în lupta pentru cele mai bune voci.

Sursă foto: PR