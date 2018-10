A publicat o fotografie cu noul ei tatuaj pe rețelele de socializare și toți fanii au râs de ea

Tânăra în vârstă de 26 de ani, originară din Azerbaidjan, a devenit cunoscută după ce a participat la un show televizat în Turcia și are mii de urmăritori pe Instagram. Spectacolul controversat, în care concurenții de sex masculin încearcă să găsească o mireasă, a fost eliminat din cauza acuzațiilor conform cărora concurenții au făcut sex pentru bani, dar Naz Mila, care a fost una dintre cele mai populare vedete ale emisiunii a devenit un adevărat star pe rețeaua de socializare, cu peste 800.000 de urmăritori, conform Metro.co.uk.

De curând, modelul a fost subiectul ironiilor utilizatorilor după ce și-a făcut un tatuaj care se întinde de pe piciorul drept până mai sus de coapsă și care are un mesaj total greșit.

Citatul celebru în engleză pe care Naz Mila a vrut să îl poarte permanent pe piele a fost tradus greșit și ce a ieșit a fost de-a dreptul halucinant. Mesajul „Only God can judge my mistakes” (Doar Dumnezeu îmi poate judeca greșelile), așa cum ar fi trebuit să sune, s-a transformat în „I can judge a single god with my wrongs and wrongs” (Pot să judec un singur Dumnezeu cu greșelile mele și greșelile).

Aplicația care a tradus fraza din turcă în engleză a dat greș, spre amuzamentul internauților, care nu au ezitat să îi transmită mesaje răutăcioase.

„Cine se va căsători cu ea oricum? Uită-te la această rușine, trebuie să fii nebun!” a comentat un utilizator.

Mila a dezactivat rubrica de comentarii de la postare, dar și-a continuat activitatea de pe rețeaua de socializare.

Pe pagina oficială a salonului de tatuaje apare o altă încercare cu același mesaj, de data asta ceva mai reușit.

Sursă foto: Instagram / Shutterstock.com