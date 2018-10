Prințul Harry i-a oferit un job unei studente din Noua Zeelandă

Norocoasei studente i s-a oferit o oportunitate incredibilă după ce a servit o ceașcă de ceai cu cele două fețe regale.

Ducele și ducesa de Sussex au participat la un eveniment pentru tinerii cu probleme psihice organizat în cadrul unei cafenele din Wellington, Noua Zeelandă, când au fost impresionați de gazda lor, Lucia Kennedy.

Studenta în vârstă de 19 ani și-a pierdut prietenii și casa în timpul unui cutremur devastator pe când avea doar 12 ani.

Lucia Kennedy/ Foto: Facebook

Astfel, ea a pus bazele Luminary Legacies, un proiect al „fericirii” care îndeamnă oamenii să își îndeplinească visele.

Harry, care a vorbit despre propriile sale lupte cu problemele psihice în trecut, a fost atât de impresionat de ea încât i-a oferit pe loc un job, relatează Mirror.co.uk.

„Au urcat scările din Maranui Cafe, ne-am cunoscut și am purtat o conversație. Apoi am făcut un tur pe la participanți și am continuat să vorbim. I-am spus lui Harry: termin facultatea în doi ani, mi-ar plăcea să vin să lucrez pentru tine. El a spus: ne-ar plăcea să te avem, doar anunță-ne când poți veni și vom rezolva”, a povestit studenta.

Acum, Lucia așteaptă să își termine studiile în comerț și psihologie.

Harry, Prințul William și Kate Middleton au început o campanie pentru a scăpa de stigmatizarea negativă asociată problemelor mentale prin intermediul organizației caritabile Heads Together.

De asemenea, Meghan s-a implicat în acest demers de când s-a alăturat Familiei Regale la începutul anului.

