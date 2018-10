Povestea celebrului bucătar care face furori printre vedetele din întreaga lume

Atât vedetele din România, cât şi cele internaţionale sunt fascinate de modul în care bucătarul turc Nusret Gokce găteşte. Acesta a reuşit în scurt timp să aibă mii de fani în întreaga lume. Semnatura lui este modul în care presară sare, dar şi cum porţionează bucăţi mari de carne.

A gătit pentru Leondardo DiCaprio, P. Diddy, Drake sau Rihanna

Happy birthday king 👑 @diddy #saltbae#saltlife#salt

Leondardo DiCaprio, P. Diddy, Drake, Rihanna, French Montana, Justin Bieber, Phillip Plein şi mulţi alţii au ajuns în celebrele restaurante din Dubai, Turcia, Abu Dhabi, Miami, New York în care Nusret, regele cărnurilor, găteşte.

Cine este de fapt bucătarul Nusret?

Co-proprietar de restaurant, acesta ducea deja o viaţă destul de bună, având în Turcia renumele de excelent bucătar. Un clip postat pe internet l-a transformat însă pe Nusret Gokce într-o adevarată vedetă globală, aducându-i şi o porecla: „Salt Bae”.

În spatele bucătarului pasionat pentru prepararea cărnii se află însă un bărbat care a plecat de jos, dupa cum spune acesta. Nusret a povestit într-un interviu acordat unui cotidian turc că a crescut într-o familie fără posibilităţi şi a fost nevoit sa muncească de mic. Acesta a mai spus că părinţii săi au fost analfabeţi, iar tatăl muncea din greu în mină: „Sunt fiul unui miner. Tatăl şi mama mea au fost analfabeţi. Eu nu am putut sa merg la şcoală din cauza sărăciei, a dificultaţilor financiare. Am început să muncesc mai întâi ca ajutor de măcelar, aveam doar 14 ani. Aşa am capatat pasiunea pentru carne”, a povestit el.

Bucătarul Nusret Gokce a mai povestit cum a ajuns să la mişcarea care l-a făcut celebru

„Mişcarea aceea mi-a venit ca un reflex, nu am facut-o pentru show. Pur şi simplu s-a întâmplat, iar oamenilor le-a placut. E ca şi cum, atunci când termini o operă, mai aplici o semnătură”, a spus el pentru cotidianul turc, Hurriyet.

Pe lângă meseria pe care o face cu plăcere, Nusret Gokce este un familist convins, cu 9 copii, dar şi un mare pasionat de fashion.

Ailesiyle vakit geçirmeyen adam gercek bir adam degildir🔪

