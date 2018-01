Povestea băiețelului cu părul „de gheață”, care a impresionat întreaga lume

Fuman Wang, un băiețel în vârstă de opt ani din China, a impresionat o lume întreagă, după ce o fotografie în care apare cu părul înghețat, după ce a a mers kilometri întregi prin ger pentru a ajunge la școală, a fost făcută publică de către învățătorul lui.

Copilul locuișete într-o zonă de munte din sud-vestul Chinei și străbate zilnic 4,5 kilometri pe jos pentru a ajunge la școală, iar într-o dimineață geroasă, cu o temperatură de -9 grade Celsius, a intrat în sala de curs cu părul, genele și sprâncenele înghețate și cu obrajii roșii din cauza frigului.

Fuman provine dintr-o familie sărmană, care nu și-a permis să îi cumpere copilului haine groase și căciulă.

Chinese boy arrives at school with frozen hair! Little Wang, what a trooper!! #IceBoy https://t.co/Ua5IohzOPQ pic.twitter.com/wQfm2FRPPK

— Rhys Williamson (@rhyswilliamson) January 12, 2018