Peste 1800 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer ovarian în România

Potrivit Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) 240,000 de femei sunt diagnosticate anual în întreaga lume cu cancer ovarian, reprezentând 4% din totalul cazurilor de cancer la femei. Cancerul ovarian cauzează mai multe decese decât oricare alt tip de cancer al sistemului reproducător al femeii și produce aproape 150,000 de decese anual la nivel global.

În România, cancerul ovarian se situează, ca frecvență, între primele cinci tipuri de cancer la femei, cu o incidenţă care este cu 50% mai mare decât media mondială. Astfel, în fiecare an, peste 1.800 de femei sunt diagnosticate cu cancer ovarian, potrivit Globocan 2014. Lipsa de conștientizare a simptomelor, a unui test de depistare precoce, precum și diagnosticul tardiv duc la înregistrarea a aproape 1000 de decese în rândul pacientelor diagnosticate.

Factorii de risc cei mai frecvenți asociați cancerului ovarian sunt: istoricul familial (10-20 % dintre femeile care au în familie rude diagnosticate cu o formă de cancer sunt predispose cancerului ovarian), vârsta (cel mai frecvent, cancerul apare la femeile cu vârsta de peste 50 de ani, când apare menopauza), administrarea terapiilor hormonale și sindromul ovarelor polichistice.

Cancerul ovarian este o afecțiune cu evoluție lentă, chiar asimptomatică la debut, fapt ce îi permite să evolueze fără a fi depistat. Cele mai întâlnite simptome ale cancerului ovarian sunt: durerea lombară sau abdominală, simptome gastrointestinale – indigestie, grețuri, modificări ale tranzitului intestinal, constipație sau diaree, apariția de scurgeri sau sângerări vaginale neobișnuite și neregulate, durere în timpul actului sexual sau astenia.

Bine de știut:

Toate femeile pot face cancer ovarian.

Dacă identifici simptomele și mergi la medic îți poți salva viața.

Diagnosticarea în stadii incipiente ale bolii crește enorm șansele de supraviețuire.

Testul Babeș-Papanicolau nu depistează cancerul ovarian. Acesta poate depista doar cancerul de col uterin.

În fiecare an, 8 mai marchează Ziua Internațională de Luptă Împotriva Cancerului Ovarian (OvarianCancerDay) și este un prilej pentru campanii de informare și conștientizare a acestei boli. Femeile din România care prezintă factori de risc pentru a dezvolta cancer ovarian vor beneficia de un plan de prevenție personalizat, realizat cu ajutorul Coaliției Internaționale de Luptă Împotriva Cancerului Ovarian (World Ovarian Cancer Coalition). Organizația a lansat Every Woman Study, un proiect de cercetare menit să colecteze informații despre experiențele femeilor cu cancer ovarian și a aparținătorilor lor din întreaga lume. Cercetarea își propune să descopere și să evidențieze lipsuri, provocări și oportunități asociate cancerului ovarian și se va finaliza la sfârșitul acestui an cu recomandări pentru fiecare țară. “Suntem recunoscători pentru colaborarea pe care o avem cu World Ovarian Cancer Coalition și așteptăm cu nerăbdare să aflăm care sunt rezultatele studiului și să implementăm, pentru prima data în România, un plan de acțiune cu adevărat eficient pentru pacientele cu cancer ovarian.“, spune Cezar Eremia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România. Mai multe informații despre cancer și prevenirea lui puteți găsi pe http://invingemcancerul.ro/.

