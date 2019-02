Olivia Colman, noua regină a Hollywood-ului. Discursul său, unul dintre cele mai bune din istoria Premiilor Oscar

Prima nominalizare la Premiile Oscar i-a adus Oliviei Colman și trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru interpretarea Reginei Anne în filmul „The Favourite“. Emoționată și cu lacrimi în ochi, vedeta a urcat pe scena Galei și a ținut unul dintre cele mai emoționante și amuzante discursuri din istoria Oscarurilor, conform DailyMail.

Trofeul de la cea de-a 91-a gală a premiilor oferite de Academia Americană de Film vine după ce Olivia Colman a câștigat al doilea Glob de Aur din Carieră și premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță într-un rol principal tot pentru interpretarea rolului din „The Favourite“.

Faptul că actrița britanică în vârstă de 45 de ani a fost desemnată marea câștigătoare a luat prin surprindere pe toată lumea, favorita fiind Glenn Close, pentru rolul din „The Wife“. La aceeași categorie au mai fost nominalizate și Lady Gaga (A Star is Born), Yalitza Aparicio (Roma) și Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Uimirea s-a văzut și pe chipul Oliviei Colman în momentul în care și-a auzit numele. Printre lacrimi și zâmbete, aceasta s-a îmbrățișat soțul și colegii, apoi a urcat pe scenă pentru a primi unul dintre cele mai râvnite trofee din industria filmului.

În timpul discursului, actrița a transmis mesaje de mulțumire, a plâns, a râs, a făcut glume și s-a strâmbat haios atunci când organizatorii i-au spus că a depășit timpul, rugând-o să se grăbească.

„Este cu adevărat stresant! Este ilar! Am primit un Oscar! Trebuie să mulţumesc multor oameni şi dacă pe drum voi uita pe cineva, vă voi găsi mai târziu şi vă voi îmbrăţişa cu putere. Îmi pare rău dacă vă voi uita acum. Yorgos Lanthimos, cel mai bun regizor al meu în cel mai bun film cu Emma (Stone) şi Rachel (Weisz), cele mai frumoase femei din lume, de care te poţi îndrăgosti şi cu care poţi lucra zilnic. Adică, vă puteţi imagina, nu a fost deloc greu. Să fiu nominalizată alături de aceste femei extraordinare… Glenn Close, ai fost idolul meu de atât de mult timp şi nu aşa aş fi vrut să stea lucrurile. Cred că eşti uimitoare şi te iubesc foarte mult! Vă iubesc pe toţi! Mulţumesc, Lindy King, agentul meu, care m-a găsit în urmă cu 20 de ani. Vă mulţumesc mult, Olive, Hilde şi Briner, care m-au obligat să fac lucruri pe care le-am refuzat, dar ei au avut dreptate. Mulţumesc mamei, tatei… ştiţi voi! Mulţumesc copiilor mei care sunt acasă şi ne privesc – uitaţi! Dacă nu vă uitaţi, bună treabă, dar sper totuşi că vă uitaţi, pentru că nu se va mai întâmpla aşa ceva. Şi fiecărei fetiţe care îşi pregăteşte discursul în faţa televizorului, nu se ştie niciodată! Am lucrat ca femeie de serviciu, am iubit acea slujbă, dar am petrecut mult timp imaginându-mi acest moment! Mulţumesc soţului meu, Ed Sinclair, cel mai bun prieten al meu. Te iubesc atât de mult, de 25 de ani tu eşti cel mai mare susţinător al meu. El va plânge, eu nu. Mulţumesc mult, Fox, distribuţiei, echipei, tuturor. Vă mulţumesc atât de mult! Lady Gaga! Melissa McCarthy! Vă pup pe toţi!“ a transmis Olivia Colman.



Când au fost anunțate nominalizările la Oscar, Olivia Colman a spus într-un interviu că își dorește foarte mult să câștige, dar vrea să își păstreze calmul, pentru a nu fi dezamăgită: „Sincer, întotdeauna mi-a dorit să țin în mână un Oscar, dar încerc să țin totul sub control, să fiu calmă. E absurd. Care ar fi șansele? Nu vreau să mă entuziasmez. Nu vreau să fiu dezamăgită. Vreau să fiu în echilibru. Sunt mamă. Sunt soție. Prietenă și alte lucruri. Poți vedea cum oamenii sunt parcă absorbiți de acest fenomen însă vreau să rămân sănătoasă.”

Rolul care i-a adus mult doritul trofeu este cel al reginei Anne, ultimul monarh din dinastia Stuart care a domnit 12 ani între anii 1702 și 1714. Chiar dacă ocupă tronul Angliei, Anne are un comportament ciudat și lasă soarta țării ei pe mâinile prietenei ei, Lady Sarah (Rachel Weisz), în care are încredere deplină.

„Există atât de multă suferință în trecutul ei, trebuie să fi fost incredibil de singură, pentru că în poziția ei niciodată nu știi dacă oamenii țin cu adevărat la tine, sau o fac doar pentru că ești Regina” a spus Colman despre personajul pe care l-a interpretat.

Sursă foto: Northfoto.com