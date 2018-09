Marian Avila, tânăra cu sindromul Down care a defilat la New York Fashion Week, are 21 de ani și a visat dintotdeauna să devină model. Dorința ei a devenit realitate chiar pe podium la una dintre cele mai importante evenimente din industria modei.

Marian Avila este o tânără din Valencia, Spania, care a fost atrasă încă din copilărie de luminile, machiajul, hainele incredibile de designer și strălucirea modelelor de pe podiumuri, dar știa că pentru a ajunge aici este nevoie de multă muncă și disciplină, conform presei internaționale.

Tânăra a demonstrat că prin efort, perseverență și dedicare, orice vis poate deveni realitate. Ea debutat ca model în 2016 și încă de la început a atras atenția tuturor revistelor și creatorilor de modă, iar doi ani mai târziu, visul ei de a ajunge la New York Fashion Week a devenit realitate ca prin minune.

A cunoscut-o pe designerul Talisha White prin intermediul rețelelor de socializare și astfel a ajuns pe podiumul prestigioasei prezentări de modă.

“Voiam să demonstrez lumii că nu există bariere” a declarat Mariana Avila după defilare.

La Săptămâna Modei de la New York a defilat și Tae McKenzie, un model american în scaun cu rotile, ce suferă de o formă rară de epilepsie ce poate produce accidente vasculare cerebrale.

“Pentru atâția oameni în situația mea care simt că visele nu sunt posibile, în ciuda provocărilor, vreau să continuați să credeți că sunt!” a comentat McKenize la fotografia publicată pe contul ei de Instagram.

Talisha White le-a aplaud pe cele două femei, pentru că au îndrăznit “să depășească limitele” unei industrii care de multă vreme s-a concentrat pe “standarde de frumusețe omogenizate”.

“Am vrut să arăt că nu doar un anumit tip de fată este frumos” a spus designerul.

Sursă foto: Facebook/Instagram