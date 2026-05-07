ELLE România anunță parteneriatul cu ELLE Education, platforma internațională dedicată educării și formării noilor generații de profesioniști din industriile creative

ELLE România anunță parteneriatul cu ELLE Education by Mindway, o inițiativă internațională dezvoltată de ELLE International și Mindway, dedicată noilor generații de profesioniști din industriile creative.



Parteneriatul marchează extinderea universului ELLE dincolo de zona editorială, către educație și dezvoltare profesională, oferind acces la programe academice pentru cei interesați de fashion, design și industriile conexe, creative.



Roxana Voloseniuc, Editor-in-Chief & Publisher, ELLE România:

„ELLE este un ecosistem care se exprimă prin conținut editorial în print și digital, prin platformele noastre online și social media, dar și prin evenimentele de referință care ne definesc prezența în regiune. Prin acest parteneriat cu ELLE Education, extindem această viziune, oferind acces la un cadru internațional de învățare și dezvoltare pentru cei care își doresc să construiască o carieră în industriile creative. Credem în puterea educației de a forma noi generații de profesioniști și în importanța de a crea oportunități reale de creștere și evoluție.”



Francisco López Navarrete, Presedinte, ELLE Education:

„Industriile creative evoluează la scară globală, iar talentul de astăzi are nevoie nu doar de creativitate, ci și de structură, gândire strategică și o conexiune directă cu realitățile pieței. Prin ELLE Education by Mindway, ne propunem să reducem acest decalaj, oferind programe care conectează talentul cu oportunitățile și facilitează accesul la un ecosistem profesional internațional.”



ELLE Education își propune să formeze liderii viitorului în domenii precum fashion marketing, design interior și comunicare în sectorul de lux, printr-o abordare practică, aliniată la realitățile pieței.

Programele sunt dezvoltate în colaborare cu instituții academice recunoscute la nivel internațional și susținute de profesioniști activi în industrie, oferind participanților o combinație solidă de cunoștințe teoretice și experiență practică.



Prin această colaborare, ELLE România își consolidează poziționarea ca platformă relevantă nu doar pentru inspirație și conținut editorial, ci și pentru dezvoltarea unei comunități informate, conectate și orientate către performanță în industriile creative.



Parteneriatul deschide noi oportunități pentru publicul local de a accesa programe educaționale internaționale, de a interacționa cu profesioniști din industrie și de a-și construi o carieră într-un domeniu competitiv și în continuă transformare.

