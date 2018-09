O prezentatoare de la BBC a dezvăluit că mai are “câteva zile de trăit”. Mesajul impresionant pe care l-a transmis

Rachel Bland, prezentatoare la BBC Radio 5, care suferă de cancer, a spus pe rețelele de socializare că mai are doar “câteva zile de trăit”. Mesajul dureros pe care l-a transmis știrista.

Rachel, în vârstă de 40 de ani, a primit diagnosticul de cancer la sân în noimbrie 2016 și de atunci s-a zbătut să învingă boala cumplită. Conform mesajului transmis de aceasta pe contul de Twitter, a pierdut această luptă, iar zilele până la deznodământul sfâșietor sunt tot mai puține, informează BBC.

<<Așa cum spunea legendarul Frank Sinatra, mă tem că acel moment a venit, prietenii mei. Dintr-o dată. Mi s-a spus că mai am câteva zile de trăit. E ireal. Mulțumesc mult pentru tot sprijinul pe care l-am primit>>, a scris Rachel pe Twitter.

In the words of the legendary Frank S – I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz

