Actrița Lisa Sheridan din serialul „CSI” a murit la vârsta de 44 ani

Decesul Lisei a fost confirmat de managerul ei, Mitch Clem, care a negat că actrița s-ar fi sinucis.

„Toți am iubit-o pe Lisa foarte mult și suntem devastați de această pierdere. A murit luni dimineață, acasă, în apartamentul ei din New Orleans. Așteptăm raportul medicului legist pentru a afla cauza morții”, a declarat Clem pentru People.

Moartea actriței a venit ca un șoc pentru prietenii ei, care au reacționat imediat pe rețelele de socializare. Printre aceștia s-a aflat și Donna D’Errico, care i-a adus un tribut lui Sheridan.

„Doar ce am primit veștile că draga mea prietenă, actrița Lisa Sheridan, a încetat din viață. A fost găsită luni dimineață. Sunt șocată. Lisa și cu mine am filmat o peliculă împreună în urmă cu cinci ani și am devenit foarte apropiate pe platou și am rămas bune prietene după încheierea filmărilor”, a scris Donna pe Facebook.

„Este atât de rar să găsești suflete atât de blânde și gentile ca al ei în această industrie, în acest oraș… chiar și în această lume. Cu adevărat una dintre cele mai drăguțe și bune persoane cu care m-am întâlnit în această viață. A adus energie pozitivă în fiecare cameră în care a intrat, chiar și în cele mai negre perioade ale ei. Sunt devastată de această pierdere. Doar ce am vorbit cu ea și totul părea grozav și părea fericită și într-o stare de spirit bună. Toți cei care au cunoscut-o au iubit-o și adorat-o. La revedere și noapte bună înger dulce… Îmi va fi teribil de dor de tine”, a mai scris actrița.

Lisa Sheridan a fost logodită cu actorul Ron Livingston la începutul anilor 2000, însă nu s-au căsătorit niciodată. Ea a devenit cunoscută datorită serialelor în care a jucat, precum „CSI”, „The Mentalist”, „Invasion”, „Journeyman” și altele.

Sursă foto: Northfoto