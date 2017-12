Nicoleta Nucă: „Îmi cunosc mai bine limitele“

Nicoleta Nucă a lansat recent piesa „Ai uitat cine eşti“, compusă de Irina Rimes, interpretă şi compozitoare originară tot din Republica Moldova, ca şi Nicoleta. Cea din urmă povesteşte despre ce le leagă pe ea şi pe Irina, în afară de origini şi de colaborarea profesională şi despre felul în care s-a redescoperit ca artist şi ca om.

Nicoleta, cum ai descrie parcursul tau de când te-ai lansat pe piaţa muzicală şi până acum? În ce fel te-ai schimbat?

Parcursul meu pe piața muzicală este exemplul perfect de „Pași mici, dar siguri“! Un parcurs cu urcușuri și coborâșuri, experimente reușite și mai puțin reușite, greșeli și victorii. Am devenit mai puternică și mai rezistentă în fața vorbelor și părerilor celor din jur, îmi cunosc mai bine limitele și am căpătat mai multă încredere în mine ca femeie, în rest am rămas același om simplu, cu picioarele pe pământ și dornic să-și atingă scopurile.

Ai lansat recent „Ai uitat cine eşti”, melodie compusă de Irina Rimes. Sunteţi prietene sau doar colaboraţi profesional?

Cu Irina am devenit mai întâi prietene, în urmă cu mai mult de un an și abia apoi a urmat colaborarea noastră. A fost totul foarte natural și deloc forțat.

De ce ai ales să interpretezi melodia Irinei? Vă leagă aceleaşi origini.

Cred că o melodie își alege interpretul, nu viceversa… Cum am spus, totul a venit de la sine: am auzit piesa, am îmbrăcat-o și mi s-a potrivit ca o mănușă.

În interpretarea melodiei, am observat că, în afară de refren, tonalitatea ta seamănă puţin cu cea a Irinei, iar la refren te regăsim pe tine, cu interpretarea care te-a consacrat….

Cred că un artist trebuie să știe să fie cât mai versatil și să se adapteze diferitor stiluri muzicale. Stilurile interpretative pot fi asemănătoare, dar nu și timbrul vocal, cel care, de fapt, deosebește o voce de alta. Doar pentru că am fost înzestrată cu o voce „mare” și am adoptat și un stil muzical care să o pună în valoare, nu înseamnă că nu pot fi sau cânta altfel. 🙂

Cum te-ai adaptat în Bucureşti? Ce îţi place şi ce nu-ţi place la acest oraş?

Cred că am un mare avantaj: sunt o fire extrem de adaptabilă și învăț să iubesc locul în care sunt într-o anumită etapă a vieții. Îmi place Bucureștiul cu bune și rele.

Ce-ţi lipseşte cel mai mult de acasă?

Dacă vreau ceva din Republica Moldova, pot merge oricând acolo.

Ţi s-a întâmplat să trăieşti în viaţa de zi cu zi ceea ce cânţi? Uite, dacă ne referim la cea mai recentă piesă, „Ai uitat cine ești”.

Da, tot mai des mi se întâmplă să întâlnesc oameni care, devenind din ce în ce mai superficiali și mereu în goana după material, uită de unde au plecat, uită să iubească și să se bucure sincer, uită să dăruiască emoții pozitive, susținere, compasiune, ajutor, uită că cei mai apropiati și de încredere oameni sunt părinții și fratii/surorile și uită să-i prețuiască cât sunt alături și, mai ales, uită cine sunt ei și care este menirea lor pe pământ.

Dacă e să extrapolăm, ce înseamnă să uiţi cine eşti?

Înseamnă, cred, să nu mai știi cine ești, de ce te-ai născut și cine te-a trimis pe pământ, ce ai de făcut, care ți-e menirea, să uiți că ești o ființă umană cu o personalitate aparte, să te amesteci în mulțime, să-ți dorești să treci neobservat prin lume și prin viață, să nu crezi în tine și în capacitățile pe care le ai…

Cine eşti tu, Nicoleta Nucă, şi cine ai vrea să devii?

Sunt o femeie cu vise mari, căreia destinul i-a dat mijloacele necesare ca să poată face ce îi place în viață și care are un parcurs lung în față. Îmi doresc să merg pe acest drum, în pofida tuturor urcușurilor și coborâșurilor, curbelor, obstacolelor și porțiunilor de șes.

