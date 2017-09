Irina Rimes și Raluka au o legătură unică. Iată de ce!

În mai puțin de un an de la lansarea pe piața muzicală românească, Irina Rimes a ajuns singura cântăreață de la noi din țară cu trei piese în trending pe youtube.

Cum a ajuns Irina una dintre cele mai apreciate artiste din România? Irina Rimes a fost descoperită de Raluka. „Talentul Irinei l-am descoperit în timpul unei sesiuni la studio. În momentul în care am auzit-o cântând și când am văzut cât de frumos scrie, am fost sigură că Irina merită să își continue visul și că trebuie ajutată în această direcție”, povestește Raluka.

Relația celor două artiste a evoluat într-un timp foarte scurt, ele ajungând ca, din colege de studio, să devină cele mai bune prietene. Irina și Raluka petrec foarte mult timp împreună, atât în studio, cât și în afara acestuia. Cele două nu au devenit doar cele mai bune prietene, ci sunt și confidente, astfel că relația lor se aseamănă tot mai mult cu relația unor surori.

„Ne-am apropiat foarte tare lucrând, am devenit prietene foarte bune într-un timp relativ scurt, fără să ne dăm seama. Suntem prietene bune, ne sfătuim și ne ajutăm reciproc”, spune Raluka.

„Raluka este prietena mea…este ca o soră pentru mine. Sunt foarte mândră că lucrăm împreună și că facem parte din aceeași familie, Quantum Music. O iubesc!”, a adăugat Irina Rimes.