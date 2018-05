Motivul pentru care George Clooney nu mai joacă în filme

Ajuns la vârsta de 56 de ani, actorul George Clooney a dezvăluit într-un interviu recent că zilele sale de actorie la Hollywood sunt „pe sfârșite” pe motiv că nu mai are nevoie de bani.

„Înainte jucam ca să îmi plătesc chiria, dar acum am vândut compania de tequila pentru un miliard de dolari și nu mai am nevoie de bani. Așa că pot lupta ca să fac filme pe care vreau să le fac. Dacă vă uitați la ceea ce am făcut în ultimii 15 ani, ei bine, multe dintre filme nici nu s-ar fi făcut dacă nu m-aș fi luptat pentru ele. Nimeni nu intenţiona să facă «Good Night and Good Luck», «Michael Clayton» sau «Up in the Air» şi m-am luptat să fie realizate“, a declarat Clooney.

În plus, actorul mărturisește că joacă tot mai rar în filme pentru că nu se mai simte la fel de cuceritor ca în trecut.

„Adevărul este că am jucat pentru o perioadă extrem de lungă şi, ştiţi, am 56 de ani….Nu mai sunt tipul care cucereşte toate femeile…N-ar trebui, de fapt, să mai fiu tipul care cucereşte toate femeile”, spune George Clooney.

„Dar, uite, de exemplu, dacă cineva mi-ar oferi un rol ca cel al lui Paul Newman în «The Verdict», m-aş băga. Dar nu mai există astfel de propuneri”, a adăugat acesta.

Acum, actorul se dedică vieţii de familie, mai ales că, în luna iunie a acestui an, a devenit tatăl gemenilor Alexander şi Ella. George Clooney este căsătorit din 2015 cu Amal Clooney (39 de ani), o avocată de origine libaneză specializată în drepturile omului.

Deși nu a mai jucat în niciun film din 2016 încoace, George Clooney este în continuare unul dintre cei mai influenți actori de la Hollywood și spune că nu a uitat vremurile în care juca în reclame la cafea pentru a se întreține.

Foto – Hepta