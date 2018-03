Motivul a ieșit la iveală. De ce s-au despărțit Kamara și amanta sa, Mădălina?

Kamara, conform proverbului românesc, se pare că a alergat după doi iepuri și, iată, nu a prins niciunul. Aflat în mijlocul procesului de divorț, Kamara tocmai semnează actele prin care se desparte oficial de soția sa, Oana, și mama băiețelului său, Leon, în vârstă de 3 ani, însă a rămas singur, deoarece l-a părăsit și amanta sa, Mădălina.

Mădălina, tânăra manichiuristă din Brașov, se mutase în București pentru a-i fi aproape lui Kamara, însă aceasta și-a făcut bagajul și s-a întors acasă. Înainte de toate a apărut la TV și, printre lacrimi, și-a spus durerea, dar a și explicat de ce a luat decizia de a se despărți de Kamara.

“Mă doare că totul a început foarte frumos şi a ajuns să se întoarcă totul. E dureros că îţi faci planuri şi trebuie să o iei de la zero de pe o zi pe alta. Stiam în ce mă bag, dar nu mă gândeam că o să se termine aşa repede. Totul s-a transformat în ceva atât de urât. El nu a greşit cu nimic, cred că ne-am grăbit amândoi. Îmi pare rău de toată situaţia asta. Nu pot să spun că îl iubesc, însă m-am atașat de el și țin la el. Am primit mesaje răutăcioase. Au existat multe tensiuni, m-am răstit uneori la el. Probabil l-am și jignit. Kamara, iarta-ma dacă te-am suparat. Primeam multe mesaje în care oamenii mă jigneau. Sunt dezamăgită, am renunțat la viața din Brașov ca să vin la el, în București. Decizia am luat-o împreună. Dacă va mai exista ceva, vreau să fie sigur că asta își dorește, să-si rezolve întâi problemele pe care le are” “, a povestit Mădălina la emisiunea Wowbizz de la Kanal D.

Fosta amantă a lui Kamara a explicat că decizia finală a fost luată după ce l-a văzut pe Kamara plângând și îmbrățișând-o pe soția sa, Oana, la televizor: “Un alt motiv al despărţirii au fost şi lacrimile lor când au venit la TV. Sigur i-a răscolit tot ce s-a întâmplat. Nu mi-a picat bine să văd că se îmbrăţişează, că plâng”.

Sursă foto: Facebook