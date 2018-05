Michelle Obama, dans provocator și senzual pe scenă

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Americii, a știut întotdeauna să ducă discreția la rang înalt și, chiar dacă a părăsit Casa Albă, aceasta nu a renunțat și la calitățile care au consacrat-o și au făcut-o să fie atât de îndrăgită de popor.

Amabilă, zâmbitoare, empatică și grijulie cu cei din jur, Michelle Obama este în continuare preocupată de educația tinerilor și continuă să organizeze anual evenimentul ”College Signing Day”, eveniment cu ajutorul căruia încearcă să ghideze în carieră cât mai mulți studenți. La ultima ediție, aceasta l-a avut invitat pe Jussie Smollett, iar artistul a profitat de moment și a invitat-o să i se alăture pe scenă pentru un scurt dans. Acela a fost momentul când fosta Primă Doamnă s-a dezlănțuit pentru câteva momente și, lăsându-se ghidată de ritmul muzical, dar și de pasiunea sa pentru dans, a dat frâu unor mișcări lascive, apreciate de cei aproximativ 8000 de tineri prezenți.

A lil dance yesterday w/ my 👸🏾@MichelleObama.💃🏿🕺🏾It’s been a good week so far🙏🏿😬Thank you Mrs. Obama for always being so kind and just down. Proud of the 8,000 kids that came out for #CollegeSigningDay. It’s just the beginning for y’all. #BetterMakeRoom #SumOfMusicTour pic.twitter.com/MO1szdkEve

— Jussie Smollett (@JussieSmollett) May 3, 2018