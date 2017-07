Melania Trump, blocată în reședința din Hamburg din cauza protestelor violente

Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a rămas blocată în reședința unde s-a cazat la Hamburg pe durata summitului G20, din cauza protestelor violente ale manifestanților stângii radicale și antisistem.

Din acest motiv, Prima Doamnă a SUA nu a putut participa la prima parte a programului pregătit pentru soțiile și soții liderilor prezenți la summitul G20 de la Hamburg. Melania Trump a rămas în reședința de la Hamburg din motive de securitate, după cum a afirmat un purtătorul de cuvânt Stephanie Grisham.

„Nu am obținut până în prezent autorizația din partea poliției pentru a părăsi locuința”, a explicat acesta.

Soția lui Donald Trump a publicat și un mesaj pe Twitter despre acest incident, în care a scris: „Sunt cu gândul la cei răniți în timpul protestelor din Hamburg. Sper ca toată lumea să fie în siguranță”.

Thinking of those hurt in #Hamburg protests. Hope everyone stay safe! #G20

— Melania Trump (@FLOTUS) July 7, 2017