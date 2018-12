Macaulay Culkin își schimbă numele. Cum se va numi actorul din 2019

În acest sens, el a făcut un sondaj online și a lăsat alegerea în mâinile fanilor săi.

Iar fanii au ales… Macaulay Culkin. Astfel, în 2019, numele actorului se va schimba, oficial, din Macaulay Carson Culkin în Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

Pe data de 26 noiembrie, actorul a anunțat că își dorește un alt nume mijlociu și i-a rugat pe fani să vină cu sugestii. Iar internetul a răspuns pe măsură.

Printre propuneri s-au numărat „Shark Week” (n.r. „Săptămâna rechinilor” – foarte populară pe Discovery Channel), „Kieran” – numele fratelui său, „The McRib Is Back” (n.r. „McRib se întoarce”) sau „Publicity Stunt” (n.r. „Truc de publicitate”). „Macaulay Culkin” a fost de departe cea mai populară sugestie, însă.

În data de 25 decembrie actorul a postat un anunț pe pagina de Twitter, în care a anunțat propunerea câștigătoare: „Crăciun fericit, pentru mine, de la voi toți! Numele meu mijlociu a fost stabilit. Ați votat, iar câștigătorul este clar. În 2019 numele meu va fi, legal, Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Sună chiar bine (asta dacă vă place numele meu)”.

Merry Christmas to me, from all of you!

My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.

In 2019 my new legal name will be:

Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 25 decembrie 2018