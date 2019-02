Loredana, vacanță în Dubai alături de fiica sa, Elena. FOTO

Loredana a petrecut o vacanță de neuitat în Dubai alături de fiica ei, Elena. După o perioadă încărcată de concerte și filmări zilnice pentru noua sa emisiune, artista și-a rezervat câteva zile de relaxare pe care a ales să le petreacă în superba metropolă a Emiratelor Arabe.

Loredana a retrăit copilăria alături de fiica sa, în parcul de distracții, a stat la același hotel unde au fost cazate Jennifer Lopez și Naomi Campbell, a fost strigată de vânzătorii de mirodenii Shakira, comparând-o cu celebra artistă latino, și s-a aventurat în primul safari din viața ei, alături de Elena: “Dubai este un oraș splendid și mereu surprinzător. Se dezvoltă continuu, acolo se constuiește constant. Când crezi că ai văzut tot, te uimește din nou, de la an la an, cu noi și noi atracții. Dubai nu înseamnă doar plajă și shopping în mall. De data aceasta am ales să vizităm noi atracții, perfecte pentru familie.

Am zburat ca de obicei cu flydubai și, după nici cinci ore de zbor relaxant, am ajuns în Dubai, de la -2 grade cât erau la plecare, la 27 de grade. Clima este perfectă în această perioadă. Am ales să ne cazăm în noua zonă a orașului, Dubai Creek, la unul din cele mai spectaculoase hoteluri pe care le-am văzut vreodată, Palazzo Versace, deținut de celebra casă Versace.

Timp de cinci zile am avut timp și de relaxare, dar și de distracție. Am urcat în Dubai Frame, rama aurită înaltă de peste 150 de metri, care desparte orașul vechi de cel nou. Sus, pe muchia superioară a ramei se află un muzeu impresionant, poți admira ambele părți ale orașului și poți merge pe o podea de sticlă la o înățime amețitoare.

În altă zi am mers la Green Planet, o grădină botanică uriașă, un habitat exotic construit în mijlocul deșertului, unde poți admira zeci de specii de plante și unde te plimbi printre fluturi și păsări exotice.

Apoi, ne-am rezervat o întreagă după-amiază pentru a o petrece în noile parcuri de distracții tematice de lângă Dubai – Legoland, Motiongate și Bollywood Park. Penultima zi am rezervat-o pentru un superb safari în deșert. Am mers cu o mașină de teren decapotabilă, din anii 50, pe dunele de nisip, am admirat apusul de soare și am luat cina tradițională în mijlocul deșertului.

Ultima zi am rezervat-o pentru shopping în Souk-ul tradițional și în imensul Dubai Mall. Totul a fost superb, de la cazarea wow de la Palazzo Versace până la toate aceste noi atracții.

Așa cum spuneam, în Dubai se construiește atât de mult și de repede, se extinde atât de repede, încât poți reveni oricând pentru a fi din nou uimit de ce vezi acolo. Poți merge înclusiv în timpul verii pentru că, deși este foarte cald, sunt foarte multe atracții indoor unde te poți distra toată ziua”, – a povestit Loredana.

Sursă foto: PR