Loredana, vacanță de lux în Thailanda: „Am luat o barcă tradițională, iar căpitanul ne-a dus pe o insula izolată” 

Loredana Groza a reușit să își rezerve cinci zile de vacanță de neuitat între proiectele sale de televiziune și repretițiile pentru musical-urile „Mamma Mia” și „We Will Rock You”.

Loredana a petrecut un mini-sejur exotic în Thailanda, alături de fiica ei, Elena, alegând ca destinație capitala țării, Bangkok, dar și insula Koh Samui: „Am avut doar cinci zile la dispoziție, așa că era important să le trăim intens, fără a fi afectate de jet leg. De aceea am ales cea mai rapidă și confortabilă rută, de la București spre Thailanda. Am zburat până la Dubai, am avut o conexiune de doar două ore, și am continuat călătoria până la destinație. În timpul zborului am urmărit cele mai noi filme de la Hollywood, precum câștigătorul Oscarului de anul acesta, Green Book, ne-am delectat cu un meniu divers, a la carte, și am avut parte serviciile impecabile pentru care este renumită echipa Emirates. A fost un zbor de aproape șase ore, dintre care patru le-am petrecut dormind confortabil pe patul pliant, astfel că am ajuns în Bangkok pline de energie, după un somn odihnitor”, – a declarat Loredana.

Lory și Elena au ales să se cazeze într-un nou hotel central în Bangkok, aproape de zona lor preferată a orașului, lângă râul Chao Phraya. Au stat, timp de două nopți, într-un apartament spațios de la Marriott Surawongse, la etajul 24, cu vedere spre mulțimea de zgârie nori impresionanți ai orașului. La ultimul nivel al clădirii se află o piscină infinită unde în timpul zilei s-au răcorit și au făcut plajă la cele 34 de grade din atmosferă, iar seara, de la barul Yao, de pe acoperișul clădirii, au dansat pe muzica DJ-lui și au admirat priveliștea impresionantă asupra Bangkok-ului:

“Am mai fost la Bangkok, însă de aceasta data am ales cel mai nou hotel deschis în această metropolă incredibilă. Ne-am cazat într-un suite la Marriott Surawongse, locul perfect pentru a explora orașul. În timpul zilei, am colindat magazinele cu produse vestimentare tradiționale, ale unor designeri locali, precum și food market-urile, eu fiind o mare iubitoare a bucătăriei tradiționale thailandeze”, – a continuat Loredana.

După două zile petrecute în Bangkok, Loredana și Elena au luat un zbor intern și au ajuns, după o oră, pe insula Koh Samui, pentru trei zile de relaxare pe plaja cu nisip fin: “A fost pentru prima dată când am ajuns pe insula Koh Samui. Știam că, spre deosebire de Phuket, care e foarte comercială și aglomerată, Samui este pentru cei care vor mai multă relaxare, liniște, să se bucure de natură și de locurile exotice, retrase ale insulei. Ne-am cazat la Avani Samui, un resort retras, în sudul insulei, unde se află o lagună liniștită. Este un loc unde te simți conectat cu natura. Resortul este minimalist, cu vile retrase, printre palmieri și vegetație luxuriantă.

De pe plaja resortului am luat într-o zi o barcă tradițională thailandeză, iar căpitanul ne-a dus pe o insulă paradisiacă, izolată, cu nisip alb și fin și apă limpede, ca de cristal. A fost superb, ne-am bucurat de minunățiile pe care ni le oferă natura și de energia specială a locului. Într-o seară am mers până în zona centrală a insulei unde se află multe restaurante și cluburi, și ne-am bucurat de viața de noapte colorată a locului”, a mărturisit Loredana.

Loredana și fiica sa, după trei zile petrecute în Koh Samui, au luat zborul intern spre întoarcere în Bangkok și apoi către casă. De această dată artista s-a bucurat de experiența unică și extravagantă de zbor de la First Class: “La întoarcere spre Dubai, m-am bucurat de cea mai spectaculoasă experiență pe care o poate avea cineva într-un avion. Am avut propriul meu apartament în cer. Aici te bucuri de intimitate pentru că ușile apartamentului se închid automat, ai un scaun ce se tranformă în cel mai confortabil pat, o plasmă uriașă pentru a te uita la filme, birou cu agendă de piele, un bar în miniatură și chiar și o oglindă pentru make-up. Stewardesele te servesc cu cafea arabică autentică, șampanie și fel și fel de răsfățuri. Ajungi la destinatie mai fresh decat ai plecat”, – a încheiat Loredana.

