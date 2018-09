Lenny Kravitz, concert în România. Unde și când va avea loc

Lenny Kravitz, concert în România în 2019, în cadrul turneului de promovare al noului său album, „Raise Vibration”. Artistul a mai cântat în fața fanilor români și în 2008, în București.

Acest concert Lenny Kravitz face parte din segmentul european al turnelului mondial „Raise Vibration” ce va începe pe 26 aprilie 2019 și va include 16 ţări, cum ar fi Franţa, Germania, Belgia, Italia, Finlanda, Danemarca, Polonia, Slovenia, Bulgaria, conform News.ro.

Fanii lui Lenny Kravitz vor avea ocazia să asculte piese de pe cel de-al 11-lea album al muzicianului, lansat pe 7 septembrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în data de 6 mai 2019.

El a lansat deja două piese de pe albumul de studio, „It’s Enough” și „Low”. Primul single a fost considerat una dintre cele mai puternice creații ale lui Kravitz, acesta vorbind despre problemelor cu care se confruntă omenirea la nivel global.

Ce poți asculta la concert Lenny Kravitz

În stilul său caracteristic și nonconformist, câștigătorul premiului Grammy pentru categoria „cel mai bun artist rock” patru ani consecutivi, din 1999 până în 2002, ne surprinde și cu acest nou material, îmbinând mai multe genuri muzicale, cum ar fi precum rock ‘n’ roll, funk, blues și soul.

În cei 20 de ani de carieră, compoziții starului american au încorporat elemente de rock, soul, funk, raggae, hard rock, folk și balade, iar albumele sale au fost vândute în mai mult de 38 de milioane de exemplare.

„Are You Gonna Go My Way”, „If You Can’t Say No”, „I Belong To You”, „Fly Away” și „American Woman” sunt doar câteva dintre hiturile datorită cărora Kravitz a cucerit inimile fanilor lui din întreaga lume.

Sursă foto: northfoto.com