Laura Cosoi suferă de claustrofobie. Ce i s-a întâmplat actriței

Laura Cosoi, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit că are o fobie vizavi de spațiile închise și că era la un pas de a intra într-un șoc din cauza tatălui său care, din neatenție, a încuiat-o în mașină. Actrița a reușit cu greu să-și păstreze cumpătul și să treacă cu bine peste situația dată. Totul s-a petrecut vara trecută, înainte ca actrița să devină mamă: „Eu sunt claustrofobă. Am avut o experiență neplăcută cu taică-miu chiar anul trecut. Eram la piață și m-a închis în mașină și m-a lăsat acolo. Am făcut foarte urât. Nu știam ce să mai fac. Nu avea nici telefonul la el să-l sun și erau și 40 de grade afară. Nu mai știam pe cine să mai sun”, – a dezvăluit Laura Cosoi, într-o emisiune tv.

Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean și a devenit mamă pentru prima oară pe data de 11 iunie anul acesta. Fetița a fost botezată la începutul lunii trecute cu numele Rita.

Sursă foto: arhivă Unica, Instagram