Lady Gaga suferă de o boală gravă

Lady Gaga a confirmat faptul că suferă de o boală gravă caracterizată de dureri groaznice, fibromialgie.

Artista se confesează în documentarul Gaga: Five Feet Two și dorește ca lumea să afle de această boală, iar persoanele care o au să se simtă mai conectați între ei.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.

— xoxo, Gaga (@ladygaga) September 12, 2017