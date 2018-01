Kim Kardashian și Kanye West au devenit părinți pentru a treia oară cu ajutorul unei mame purtătoare!

Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit părinții unei fetițe perfect sănătoase, cu ajutorul unei mame purtătoare.

Citește și: Au devenit părinți. Keo și Misty, în al 9-lea cer.

Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a făcut anunțul pe contul său de Twitter, scriind: „E aici. Suntem atât de îndrăgostiți!“.

Celebrul cuplu mai au doi copii – North (născută în 2013) și Saint (venit pe lume în 2015). Din cauza unor probleme la Nașterea lui Saint a fost foarte dificilă pentru Kim și medicii i-au interzis să mai rămână însărcinată, din cauza instalării unei afecțiuni denumită placenta accreta, care poate pune viața în pericol a viitoarei mămici. De aceea, mama purtătoare a fost singura soluție pentru ca cei doi să își vadă visul împlinit și să mai aibă încă un copil. Când anunțul veștii a fost făcut pentru prima oară, Kim filma pentru reality showul Keeping Up With the Kardashians și purta o discuție cu Khloe, care tocmai dezvăluise și ea că așteaptă primul ei copil.

Mama surogat trăiește în zona San Diego, scriu jurnaliștii de la site-ul american TMZ, însă nu se știe încă dacă bebelușul a fost născut acolo sau la spitalul Cedar Sinai din Los Angeles, SUA, locul unde au venit pe lume ceilalți doi copii ai cuplului.

În plus, vedeta a scris pe social media că North și Saint sunt și ei extrem de entuziasmați de nașterea surioarei lor.

Foto: Hepta