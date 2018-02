Iubita lui Cătălin Cazacu de la Exatlon a pierdut sarcina

Scandalul amoros care a luat naștere în urma participării la Exatlon a Claudiei Pavel și a lui Cătălin Cazacu devine din ce în mai amplu, iar noi și noi detalii continuă să iasă la iveală.

După ce atât Claudia Pavel, cât și Cătălin Cazacu au declarat că există sentimente clare între ei, dar că așteaptă sa se reîntâlnească dincolo de camerele de filmat pentru a le lămuri, Ana Roman, iubita sportivului, nu s-a lăsat mai prejos, și a început să facă dezvăluiri, unele chiar intime, despre triunghiul amoros format. Aceasta a apărut la TV și a mărturisit că a rămas însărcinată cu Cătălin, dar că, din pacate, a pierdut sarcina.

”Nu ne-am făcut planuri de nuntă, n-am făcut decât să vorbim decât despre cum ne-ar plăcea să fie nunta noastră. Ne-am dorit amândoi un copil, am fost însărcinată, dar n-a fost să fie. La 10 săptămâni am pierdut sarcina. Cătălin mi-a fost foarte aproape, am zis că n-a fost să mai fie. A încetat să-i mai bată inimioara. Nu am luat-o ca pe un semn. Am suferit foarte mult şi nu-mi place să vorbesc despre subiectul ăsta. S-a întâmplat în octombrie, cumva rana este caldă.”, a povestit Ana Roman la emisiunea Wowbiz de la Kanal D.

”Am simţit că mă înşela. I-am spus și mi-a răspuns că nu-i adevărat, că nu ar ridica ochii din pământ la o femeie. Îmi spunea că sunt cea mai frumoasă. Îmi vorbea frumos, îmi spunea ”iubire”. Am avut o perioadă în care am fost despărţiţi din cauza geloziei, am plecat din ţară, el m-a căutat şi m-a implorat să mă întorc. Mi-a spus că mă iubeşte şi că vrea să mă întorc. Am stat despărţiţi o lună. M-am gândit dacă merită să fim împreună, îl iubeam foarte tare şi m-am întors. Când a plecat la Exatlon mi-a spus să fiu cuminte.”, a continuat iubita lui Cătălin Cazacu.

Totodată, Ana Roman a povestit cum l-a cunoscut pe Cătălin Cazacu, pe aeroport, și cum a început povestea lor de iubire, punctând că a existat și o cerere în căsătorie, pe care, însă, modelul nu a luat-o foarte în serios: ”În vară vorbisem să ne mutăm la el, dar eu oricum dormeam mereu la el. În septembrie mi-am dus și hainele la el. A fost o cerere în căsătorie, dar n-am luat-o în serios. A fost în largul mării, pe skijet-ul lui. Bineînţeles că i-am zis că da. Mi-a dat un inel, ănsă îmi este mare și e acasă.” – a punctat Ana Roman.

Sursă foto: Facebook