INTERVIU Mihaela Rădulescu: „Fort Boyard e despre lupta cu limitele și angoasele tale”

Mihaela Rădulescu despre experiența Fort Boyard

Ce ai simțit când te-ai văzut în fața faptului împlinit, în timpul probelor contra-cronometru din Fort Boyard?

Am avut mai multe emoții în minutele alea de dinaintea fiecărei noi etape, până aflam ce probă mi s-a dedicat. Când aflam, eram deja în probă, o gândeam, o vizualizam, mă proiectam în fiecare pas pe care-l aveam de făcut. Ador acest concurs, e foarte, foarte pe gustul meu, pentru că e prea puțin despre a te întrece cu alții, e copleșitor despre lupta cu tine, cu limitele și angoasele tale, dacă ai așa ceva.

Întreaga experiență s-a petrecut în Franța, în La Rochelle. Ce ți-a plăcut acolo?

La Rochelle are vibe-ul de oraș pescăresc și de port mereu în mișcare. Se simte istoria tumultuoasă în detalii, cavalerii templieri au fost foarte activi în zonă, iar numeroasele conflicte istorice și religioase au transformat mereu orașul, dându-i coloratura de azi. Are farmec, are colțuri vibrante și kitsch contemporan, într-un amestec foarte pe gustul meu.

Din gastronomia locului ce te-a impresionat cel mai mult?

Sunt obișnuită cu mai tot din bucătăria franceză, de 10 ani, deci n-am avut mari surprize. Îmi place să mănânc orice din apă, mai ales într-un oraș cu ieșire la ocean, așa că am „abuzat” de crustacee, pești, scoici la mesele de seara. Un deliciu, ce-i drept…

Cum vă petreceați timpul acolo? Aveați activități speciale?

Ne trezeam devreme, cu mic dejun și ședințe cu producătorii, probam echipamente. Cele mai simpatice momente erau când stăteam de vorbă cu cei care făcuseră deja probele și ne povesteau prin ce-au trecut.

Ai apucat să vizitezi împrejurimile, obiectivele turistice ale orașului?

Nimic, sincer, în afară de oraș. N-am stat decât trei zile, una fiind ocupată integral cu filmări. Dar, sper să mă mai întorc acolo.

