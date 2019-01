Hugh Grant, mesaj pentru hoții care i-au spart mașina. Ce le-a transmis celebrul actor

Carismaticul actor britanic, în vârstă de 58 de ani, a scris un mesaj pe contul său de Twitter, în speranța că va ajunge la cei care i-au spart mașina și au sustras din aceasta câteva documente, conform Libertatea.ro.

Hugh Grant îi roagă pe hoți să îi returneze un scenariu la care a lucrat săptămâni întregi și care conținea note și idei importante. De asemenea, printre lucrurile aflate în geanta furată se aflau și cardurile de sănătate ale celor trei copii pe care actorul îi are cu Anna Eberstein.

„În improbabila probabilitate că cineva îi cunoaşte pe cei care mi-au spart maşina în seara aceasta şi mi-au furat geanta, vă rog să îi convingeţi să îmi returneze măcar scenariul”, a scris actorul pe rețeaua de socializare, menționând și adresa la care ar dori să îi fie restituite lucrurile.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films, Ealing St Mary’s Ealing Green W5 5EN*

