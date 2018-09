George Michael ar fi încercat să se sinucidă de patru ori

George Michael a încercat să se sinucidă de patru ori, iar decesul său a fost tot sinucidere. Cel puțin asta susține fostul iubit al artistului, Fadi Fawaz.

Într-o serie de postări emoționante pe Instagram, Fadi a scris: „Am crezut că asta este, că într-un final a reușit și l-am văzut mort în patul său. Mereu l-am implorat să nu facă acest lucru dar era atât de deprimat. Tot ce își dorea era să moară. A încercat să se sinucidă de patru ori și când era la reabilitare a încercat să se înjunghie de 25 de ori”.

„Nu mi-a spus niciodată cum a făcut-o când a fost dus pentru trei zile la Marylebone (n.r. centru de reabilitare). I-am spus, nu ești fericit că nu s-a întâmplat pe 16 mai, făcând referire la o tentativă de suicid, iar el a spus nu”, a continuat Fawaz.

De asemenea, Fadi a povestit cum l-a cunoscut pe George, acuzându-l pe star că era dependent de un drog lichid.

Acesta a mai spus că George Michael a încercat să se omoare în anul 2013, când s-a aruncat în fața unei mașini.

„Își dorea atât de tare să moară și era atât de greu să îl aud spunând asta. Cred că viața s-a oprit pentru el cu mult timp în urmă”, a concluzionat Fadi.

Relația dintre Michael și Fadi a durat șase ani de zile, până când cântărețul a fost găsit fără viață în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2016, în casa sa din Goring-On-Thames. George Michael avea 53 de ani.

Nu este pentru prima dată când Fawaz face astfel de declarații. În câteva mailuri obține de publicația The Sun, Fadi ar fi scris: „Sunt sătul ca toată lumea să mă întrebe ce s-a întâmplat în ziua de Crăciun. Păi lăsați-mă să vă spun. George a murit de ziua mamei sale, iar acest lucru ar trebui să răspundă la câteva întrebări”.

„Ca să nu mai menționăm că a fost nevoie de cinci tentative ca să își ia viața. Cred că este important pentru poveste”, ar mai fi scris Fadi într-un email.

Descriind cum l-a găsit pe George, el a spus: „Am văzut cum mâna lui dreaptă se afla pe față, cu palma în sus. Chipul lui părea normal. Am văzut că avea picioarele împreunate dar părea încordat sub cuverturi. Nu am văzut nicio urmă de vomă. L-am atins, dar era rece. Nu mi-am dat seama că este mort până nu am văzut că avea degetele albastre”.

„Tremuram și spuneam, George, George, dar el era mort”, a mai spus Fadi Fawaz.

Potrivit raportului medicului legist, George Michael a murit din cauze naturale, din cauza unei probleme cardiace și a ficatului gras. Acesta nu a sugerat că organismul său ar fi cedat din cauza excesului de droguri sau alcool.

