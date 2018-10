Gabriela Cristea a aflat sexul bebelușului pe care-l așteaptă. Ce surpriză!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost luați prin surprindere de vestea sarcinii, cei doi neplanificându-și neapărat mărirea familiei, mai ales că micuța Bella Victoria Margot abia a împlinit vârsta de 1 anișor. Ei bine, surpriza ar fi fost și mai mare dacă Gabriela Cristea ar fi fost însărcinată cu gemeni pentru că, la un moment dat, i-a trecut și această idee prin cap: „Doamne, bine că nu sunt doi! Doi de-odată era prea mult. Și-așa, mă uit după un cărucior cu 2. Îi plantez pe amândoi acolo și merg cu ei, de parcă ar fi numai unul!”, – a spus Gabriela Cristea la Antena Stars.

Gabriela Cristea, în vârstă de 44 de ani, chiar dacă nu este însărcinată cu gemeni, a fost la fel de surprinsă să afle că nu va avea un băiețel… ci va aduce pe lume tot o fetiță. Ei bine, Tavi Clonda este, cu siguranță, în culmea fericirii și se va mândri cu rolul de tată de fete.

Cum a aflat Gabriela Cristea că este însărcinată

Gabriela Cristea a făcut prima declarație despre sarcină și a dezvălui cum a aflat că va deveni din nou mămică. Prezentatoarea TV a avut dificultăți în a rămâne însărcinată, ba chiar a pierdut o sarcină, prin urmare nu se aștepta să rămână însărcinată atât de repede: „Eu nu mă aşteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simţeam a fi însărcinată. Ţineam cură de slăbire, îmi doream aşa, să facem lucruri pentru noi. Şi m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic aşa, nu îmi suna nimeni la uşă. Nu a venit o zi, 2, 3…şi tot aşa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul aşa…dar nu am terminat bine de făcut testul şi am văzut două liniuţe, era să leşin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea şi el şi i-am zis: na de aici!”, a spus Gabriela Cristea.

Citește și – Anamaria Prodan, în culmea fericirii. Fiica sa, Sarah, și-a împlinit un vis

Citește și – Mirela Vaida i-a pus o condiție radicală soțului înainte de a rămâne însărcinată

Sursă foto: arhivă, Instagram