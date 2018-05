Gabriela Cristea a făcut primele declarații despre sarcina pierdută

Gabriela Cristea a trecut printr-un moment tulburător și greu de descris în cuvinte. Îndrăgita prezentatoare TV a pierdut o sarcină și a preferat să păstreze discreția în privința acestui subiect delicat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împreună o fetiță minunată, pe nume Bella Victoria Margot, care în luna septembrie va împlini un anișor, însă ceea ce nu s-a știut până acum este că Gabriela a mai fost însărcinată înainte, însă, din păcate, a pierdut sarcina. Gabriela a ținut totul secret și nu a vrut să vorbească niciodată până acum despre acest moment cumplit, însă, invitată la Antena Stars să-și prezinte noul său proiect tv, emisiunea “Te iubesc de nu te vezi”, pe care o va modera începând de săptămâna viitoare la postul de televiziune menționat, Gabriela a făcut dezvăluiri în premieră: “Am pierdut o sarcină în trecut, dar nu am vorbit niciodată despre asta.” – a spus Gabriela Cristea pentru sursa citată. Totodată, Gabriela a povestit despre momentul în care au aflat vestea că vor deveni părinți: „M-am dus la farmacie, am luat două teste, că așa se face, erau de la firme diferite. (…). Era duminică, pe la ora șapte dimineața, erau chiaună de somn. Dau drumul la treabă și dau să-l arunc în chiuvetă și bag privirea periferică, înțelegi? Și mi se păru că are două linii! M-am trezit brusc! Am țipat: «Iubire sunt două». Iar el zice: «Unde sunt două?», și eu zic: «Mă duc să mai fac unul». După care îi arunc testul în pat… pe ăla pe care l-am făcut primul. Nici nu am apucat să fac treaba aia rușinoasă și au apărut iar două lunii. Tavi s-a trezit și el și ne-am așezat și eram «Acum ce facem? Să ne bucurăm, să ne întristăm.»”

Sursă foto: Facebook