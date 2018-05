Carmen Harra a dezvăluit cine va fi câștigătorul “Exatlon”

Concursul Exatlon a ajuns la final și în această seară vom afla câștigătorul. Lupta se dă între Vladimir Drăghia, din echipa Faimoșilor, și Ionuț Sugacevchi, “Jaguarul” din echipa Războinicilor.

Carmen Harra a analizat data de naștere a concurenților din punct de vedere numerologic și a dezvăluit care dintre cei doi are șanse mai mari de câștig. Clarvăzătoare îi oferă titlul de învingător lui Ionuț pe care-l descrie ca fiind mai puternic, mai motivat și mai hotărât să lupte: “Ionuț mi se pare cel mai puternic, cu o mare încredere în sine și cel mai flexibil! Nivelul lui de capacitate de dârzenie și de rezistență este uluitor! Are și o pasiune pentru cei din jur, dar își dorește enorm reușita asta! Dintre toți cei participanți la concurs, el vrea să câștige pentru sport, dar și pentru reușita materială! Nu-l putem condamna pentru asta! Mi se pare că luptă pentru el, este cel mai versatil și cel mai dotat, date fiind atributele cerute la Exatlon! Părerea mea este clară! Ionuț are cele mai multe șanse pentru a câștiga competiția din Republica Dominicană, datorita dârzeniei și încrâncenării de a lua acești bani, de a reuși, de a-i domina pe ceilalți! Aici, sunt cele mai mari șanse de reușită. – a explicat Carmen Harra, conform Wowbizz.

De asemenea, clarvăzătoarea și-a exprimat și părerea pe care o are vizavi de Vladimir Drăghia: “Vladimir este o personă care are potențial să atragă faimă, recunoaștere și, în special, bani! E un om pe care oriunde îl pui, oricum l-ai întoarce, de oriunde, cade în picioare și până la urmă reușește material în viața asta! Este și el foarte dârz, bun în general. Nu are generozitatea lui Alex, nici compasiunea lui Ștefan, însă este deschis pentru a ajuta!„ – a spus Carmen Harra pentru sursa citată.

Sursă foto: captură video Exatlon, Kanal D