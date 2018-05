Cum arată astăzi și cu ce se ocupă actorul Tudor Petruț, Șerban din „Liceenii”

Cu siguranță, toți ne amintim de Tudor Petruț, cel care i-a dat viață lui Șerban, rivalul lui Ștefan Bănică Jr. în duelul pentru iubirea Oanei Sîrbu, din seria de filme Liceenii. Ei bine, de atunci au trecut 32 de ani, iar Tudor Petruț și-a schimbat total nu doar look-ul, ceea ce era natural, ci și cariera.

Tudor Petruț, în vârstă de 54 de ani, și-a păstrat privirea caldă și părul cârlionțat, și-a lăsat barbă și a renunțat total la cariera de actor. Tocilarul din Liceenii s-a mutat în America de foarte mulți ani, în Orange County, Los Angeles, și este profesor de matematică:„Mare noroc am avut că am reuşit să-mi dau examenele de licenţă! Da, sunt profesor de matematică la liceu. A fost o opţiune care a venit mai mult dintr-un instinct de conservare, trebuia să supravieţuiesc cumva şi, să ne înţelegem, în America dacă nu câştigi nişte bani suficienţi ca să ai o viaţă liniştită, nu e foarte bine şi, la momentul respectiv, când Hollywood-ul părea foarte departe, a trebuit să fac ceva şi mi s-a părut o meserie foarte interesantă să lucrez cu copiii. E o experienţă de viaţă, în primul rând”, – a declarat Tudor Petruț pentru Ok!Magazine. Cu toate acestea, Tudor Petruț nu s-a îndepărtat definitiv de zona artistică, fiind prezentatorul unei emisiuni în L.A. Succesul pe sticlă l-a înregistrat după ce a apărut într-o serie de reclame de succes difuzate la Super Bowl, devenind “Peggy”, un personaj foarte îndrăgit de americani. De curând, Tudor Petruţ a jucat în pelicula “Sounds of Silence” (Sunetele Tăcerii), alături de Daniela Nane. „Uneori mai am surpriza să mă duc în clasă şi cineva să vină la mine cu telefonul şi să mă întrebe: „Tu eşti aici, la televizor?“, „Da, eu sunt“” – a povestit actorul pentru sursa citată.

