EXCLUSIV! Monica Bârlădeanu: „Sunt 6742 de oameni cărora le-am cerut iertare”

Monica Bârlădeanu este una dintre cele mai îndrăgite figuri mondene și, cu siguranță, nu există persoană care să o vadă pe stradă și să nu o recunoască. Ei bine, Monica Bârlădeanu chiar nu trece neobservată, cel puțin nu atunci când este la volan.

Frumoasa prezentatoare TV ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum a reușit să se facă remarcată pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din capitală și recunoaște cu mâna pe inimă că nu este un bun șofer. Rușinată că a blocat circulația, Monica și-a cerut iertare ulterior pe conturile de socializare: „Sunt 6742 de oameni cărora le-am cerut iertare. Da, le-am cerut oamenilor să mă ierte pentru că nu am talent deloc la volan și am încurcat circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare. I-am blocat pe toți și au început să urle la mine. Mi-am asumat și am zis: ‘Asta e! Bârlădeanu nu are talent la volan’. Și nici nu scap de amendă pentru că sunt cunoscută. Îmi amintesc de o situație cu un polițist. Oprisem mașina în fața unui supermarket să-mi iau în fugă o apă și a venit la mine un polițist. Parcasem greșit, nici nu-ți explic cum, că mi-e rușine. Polițistul când m-a văzut și m-a recunoascut mi-a zis: ‘Vai, ce rău îmi pare! Iertați-mă, dar chiar trebuie să vă dau amendă’. Mi-am asumat. Greșisem și când greșești, plătești. Și am plătit. Chiar l-am rugat să-mi dea amendă pentru că eram vinovată.” – ne-a declarat Monica Bărlădeanu despre momentul când și-a cerut ultima oară iertare în fața cuiva.

Sursă foto: Facebook